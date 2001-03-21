YGS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kala öğrencilerin meraklı bekleyişi sürüyor. YGS'ye giren öğrencilerin 'YGS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt dün ÖSYM'den gelmişti. ÖSYM, YGS sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına erişebilecek. Ancak YGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil.

Bu yıl yaklaşık 2.5 milyon adayın katıldığı YGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖYSM'den dün yapılan duyuruya göre YGS sonuçları bugün açıklanacak. Ancak YGS sonuçlarının bugün saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil.

ÖSYM tarafından 12 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve 2 milyon 265 bin 902 adayın ter döktüğü YGS'nin sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına erişebilecek.

YGS’de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sınav olan LYS'ye giriş hakkını elde etmiş olacak. Ancak adayların dört yıllık bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajını geçmesi gerekiyor. YGS'den sonra ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) için başvurular ise 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak. LYS 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da LYS-4 Sosyal Bilimler sınavıyla başlayacak.

Bunu 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak olan LYS-1 Matematik, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-2 Fen Bilimleri , aynı gün saat 14.30’da uygulanacak LYS-5 Yabancı Dil ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya izleyecek.

YANLIŞLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN SORULAR BU SAYFADA AÇIKLANACAK

Sınav esnasında yanlışlık olduğunu düşünen ve yeniden değerlendirilmesi konusunda müracaatta bulunan adayların talepleri, sonuç açıklama sayfası üzerinden nihayete kavuşturulacak. Bu tarz bir durumla karşılaşılmasında ise sonuçların duyurulacağı sayfa üzerinden inceleme detayları ve kararlar paylaşılacak.

GEÇEN YIL HANGİ PROGRAMLAR TERCİH EDİLDİ

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerine göre, geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında en çok ‘hukuk’, ‘tıp’ ve ‘diş hekimliği’ programlarını inceledi. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yükseltme Sınavı’na (LYS) hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen YÖK Atlas Sistemi'nde yurtiçi ve dışındaki 1578 fakülte ve yüksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 ön lisans programı incelenebiliyor.

Geçen yılki Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavı sürecinde 2 milyon 575 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas Sistemi'yle ilgili veri analizlerine göre, lisans programlarını tercih edecek adaylar, meslek yüksekokul ön lisans programlarını tercih etmesi beklenen adaylardan (meslek lisesi öğrenci/mezunlarından) çok daha yüksek oranda YÖK Atlas'ı kullandı. Bu durum, meslek yüksekokulu tercihinde bulunacakların kariyerleriyle ilgili YÖK Atlas'tan fazla yararlanmadıkları şeklinde yorumlandı.

YÖK Atlas verileri, lisans ve ön lisans programını tercih edecek üniversite adaylarının meslek eğilimlerinin benzer olduğunu ortaya çıkardı.

GÖZDE ALAN 'SAĞLIK'

Verilere göre, gerek lisans gerekse ön lisans seviyesinde, ‘sağlık’ alanındaki mesleklere büyük bir ilgi olduğu anlaşıldı. Geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok ‘hukuk’, ‘tıp’ ve ‘diş hekimliği’ alanlarını inceledi. ‘Hukuk’ 164 bin, ‘tıp’ 139 bin ve ‘diş hekimliği’ 79 bin kez adaylar tarafından incelenen ilk üç alan oldu.

Bu programları, ‘psikoloji’, ‘rehberlik ve psikolojik danışmanlık’, ‘mimarlık’, ‘bilgisayar mühendisliği’, ‘inşaat mühendisliği’, ‘elektrik-elektronik mühendisliği’ ve ‘ilahiyat’ bölümleri izledi. Mühendislik bölümleri içinde en çok ilgi çeken lisans programı ‘bilgisayar mühendisliği’ oldu. Sağlıkla ilgili meslekler dışında ‘hukuk’, lisans dalında adayların en çok ilgilendiği alanlar arasında ilk sırada yer aldı.

YGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

YGS’de doğru cevap verilen soru sayısından yanlış cevap verilen soru sayısı çıkartılacak ve adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Yani her 4 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

Bu işlemin ardından son sınıfta okumakta olan adayların ilgili test üzerinden aldıkları ham puan kullanılarak testin ortalaması ve standart sapması bulunacak. Bulunan bu ortalama ve standart sapma kullanılıp tüm adaylar için ortalaması 50 olan ve standart sapması 10 olan standart puanların hesaplaması yapılacak. Sınav sonrasında ÖSYM Başkanlığı ya da yargı mercileri tarafından iptal kararı verilen sorular değerlendirme dışında bırakılarak geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanacak ve puanlama yapılacak. Daha sonra ise hesaplanmış olan standart puanlar ile ÖSYS kılavuzunda yer alan Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak sınava giren adayların ağırlıklı YGS puanlarının hesaplama işlemi yapılacak.

Ağırlıklı YGS puanlarından her bir tanesi kendi içerisinde en küçüğü 100 puan ve en büyüğü 500 puana dönüştürülecektir. Böylece YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır.

Etiketler: ygs , ygs sonuçları , ösym ,