YÖK’ten bütünleme sınavı açıklaması

YÖK’ten yaz öğretimi ve bütünleme sınavı açıklaması

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bütünleme ya da yaz öğretimi açmayan bir yükseköğretim kurumunun öğrencileri, aynı ildeki başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi açması halinde burada eğitim alabilecek. Aynı ilde yaz öğretimi açılmaması durumunda ise yükseköğretim kurumu bütünleme ya da yaz öğretiminden birini uygulaması gerekecek

Yapılan açıklama şöyle:

Kurulumuza yapılan başvuralar üzerine yükseköğretim kurumlarında yürütülecek yaz öğretimi ile bütünleme sınavlarına ilişkin alınan kararlar ile uygulamanın nasıl yürütüleceğinin yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bu çerçevede 01.06.2017 tarih ve 440/37394 sayılı yazımız ile yükseköğretim kurumlarının yaz öğretimi ile ilgili uygulamalarını aşağıda verilen açıklamaları dikkate alarak yürütmeleri gerektiği bildirilmiştir.

25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının, diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceğinin üniversite senatoları tarafından belirlenmesine, yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.

03.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

a) Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına,

b) Öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Söz konusu kararlardan da anlaşılacağı üzere öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütünleme veya yaz öğretiminden birini uygulaması gerekmektedir. Bütünleme uygulayan yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi açmaması durumunda 25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi alabilecektir.