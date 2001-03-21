YÖKDİL sınavı ne zaman?

24.5.2017 - 21:36

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç YÖKDİL sınavı için başvuru tarihini açıkladı. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç, "9 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz 2. YÖKDİL sınavının başvuruları, 30 Mayıs-9 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacaktır" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden YÖKDİL sınavına ilişkin yaptığı açıklamada, “Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere sizlerden gelen talepler üzerine 2. YÖKDİL sınavının '09 Temmuz 2017' tarihinde gerçekleştirilmesine ve İngilizce’ye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılmasına karar vermiştik. 9 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz 2. YÖKDİL sınavının başvuruları 30 Mayıs-9 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 2. YÖKDİL sınavı ilk kez İngilizce’ye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılacaktır. Akademinin onlarca yıldır talebi ve beklentisi olan 'alana özgü' tek dil sınavı niteliğindeki YÖKDİL’in ikincisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öğrenci ve akademisyen dostu 'yeni YÖK' olarak gerçekleştireceğimiz 2. YÖKDİL sınavının akademimize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

 

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