Yangın Kapısı Hakkında

Yangın kapısı yaşanması muhtemel bir yangın durumunda canımızı kurtaracak yegane araçlardan biridir. Yangın kapısı işi ciddi bir iştir ve ihmali can kaybı ile neticelenen bir iş koludur Yangın kapıları yangına dayanıklı ve gerekli olan bir kaçış anında insanların zarar görmeden tahliyelerine imkan sağlayacak özelikte olmalıdır. Yangın kapısında kasa ve kanat sac kalınlıkları içerisindeki taş yünü yoğunluğu riayet edilmesi gereken unsurlardır. Piyasada bu özellikleri içerisinde barındırmayan fiyatı olması gereken teknik içeriğini karşılayamayacak kadar orantısız olan merdiven altı işletmelere itibar edilmemesi gerekmektedir. İnsan hayatı vazgeçilemeyecek kadar pahalıdır. Yasal bir zorunluluk olarak yeni yapılan inşaatlarda istenen yangın çıkışları ve buralara ait kapıların proje ile uyumlu bir şekilde kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.adresini verdiğimiz http://www.yanginkapisiistanbul.com/ firması kendisinden beklenilen tüm sorumlulukları titizlikle yerine getirmektedir.

Yangın Kapısı Özellikleri

Yangın kapıları tek kanatlı yada çift kanatlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca üzerlerinde acil bir çıkış sırasında panik barlar sayesinde kolaylıkla açılmasını sağlayan kolları yer almaktadır. En önemli konuların başında gelen yangın kapısının özellikle kaçış yönünde kanatların açılmasına ve insanların rahatlıkla kaçmasına imkan verilmesi konusu yangın kapısının oluşturulma gayesidir. Yangın kapıları amaçları bakımından benzer kullanılan yerler açısından farklı olarak ısıya dayanaklı temperli camlı, menfezli, tek kanat yada çift kanatlı olarak imal edilebilmektedir. Yangın kapılarının yapılan testlerde imalat aşamasında ısıya dayanıklılıkları 60,90 yada 120 dakikaya göre ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır. Yangın kapılarında özellikle sıcak conta kullanımı yoğun duman ve birtakım kimyasal sızıntıların tahliye anında bulunan mekana sızması önleyerek duman yada zehirli kimyasallar nedeni ile boğulmaları önleyecektir. Yangın kapısında taş yünü yoğunluğu ısıya olan dayanıklılığı arttırdığı için çok önemli olup kasa ve saç kalınlığı dikkat edilmesi gereken bir maddedir.

Yangın Kapısı Firmaları

Tüm bu gereklilikleri üzerinde taşıyan İstanbul Yangın kapısı kısacası güvenirliliğini ispatlanmış, ürününün imalatından montajına ve sonrasında da her türlü gerekli teknik destek ve servis imkanını veren nadir firmalardandır. Müşteri memnuniyetini görev bilinci olarak gören her gün yeni müşterilere ulaşma azmi ve kararlılığında olan adresini verdiğimiz yangın kapısı firması kendini ispatlamış bir kuruluştur.