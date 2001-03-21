1 milyon gence iş

Hükümet 3 ayaklı istihdam projesi hazırladı. Bakan Müezzinoğlu, “Önceliğimiz 1 milyon genç, engelli ve Güneydoğulu kadınlar” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdamı artırmak için bir yol haritası daha belirlediklerini açıkladı. Müezzinoğlu, 6 aylık eylem planında yer almasını istedikleri pakette gençler, engelliler ile Doğu ve Güneydoğu'daki kadın istihdamına ilişkin önlemler yer aldığını belirtti. Bakan Müezzinoğlu, yeni istihdam paketini şöyle anlattı:



1 MİLYON GENCE İSTİHDAM: Bir milyon eğitimli gencin çalışma hayatına katkı sunması bir fırsattır. Toplam işsizlerin yüzde 24'lük bir kitlesi bunlar. Gençleri çalışma hayatına katmanın farklı yolları var. İşverenlere belli teşvikler vereceğiz. Kalkınma Bankası imkânları da kaynak oluşturacak.



ÜRETİCİ KADINA DESTEK: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadınların iş hayatına katacak projeleri gündeme getireceğiz. Üretici kadınlara destek vereceğiz.



ENGELLİ İSTİHDAMI: 50'nin altında kişi çalıştıranlara da engelli çalıştırmaları için destek vereceğiz. SGK primlerive belki maaşın yarısı ödenecek. Engelli kardeşlerimiz de böylece mahallerinde kalacak.



PARASINI VERECEK: Çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerindeki engelli çalıştırma mecburiyetini kaldıracağız. Ama onlara bir sorumluluk yüklenecek. 'Engelli çalıştırma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Bunun bedelini Engelliler Fonu'na yatıracaksın' diyeceğiz. Engellinin maliyeti neyse onu yatıracaklar.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekli maaşlarının bayramdan önce ödeneceği müjdesini verdi. Bayramların emekliler için çocukları, torunları sevindirme günü olduğunu söyleyen Müezzinoğlu, "İnşallah maaşları 23 Haziran Cuma gününe kadar takdim edeceğiz" dedi. Bakan Müezzinoğlu , annelere yarı zamanlı çalışma yolunu açan yönetmeliğin de her an çıkabileceğini söyledi.