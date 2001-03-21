25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik teklifi

Yıllarca ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenen ancak sigorta ve dolayısıyla emeklilik elde edemeyen kadınlar için CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi, ‘Artık çok geç’ diye düşünen kadınlar için bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Çünkü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kara, 15 milyona yakın ev kadınını ilgilendiren bu konu için evlilikte en az 25 yılı tamamlama şartı koyarak yeni bir boyut getirmiş.

‘PEŞİN ÖDEYEREK’

Habertürk Gazetesi'nin haberinde yer alan teklife göre, SGK ile bağı olmayan kadınlardan, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayanlar, aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, kanunda belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı şartları dikkate alınmak kaydıyla kanunda belirlenen kazanç sınırları içinde hesaplanacak tutarları peşin ödeyerek veya borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanabilecek. Kara, teklifinin gerekçesinde ise “Bu kanun teklifiyle düşük gelirli hanelerde primleri ödeme imkânı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an sigorta ile bağı bulunmayan ve prim ödeyemeyen ev kadınlarının yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır” demiş.

EVDE NAKIŞ, ÖRGÜ YAPAN AYDA 153 LİRA AZ PRİM ÖDER

Ev kadınları eğer evde, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet gibi ürünleri üretiyorsa isteğe bağlı sigortada daha az prim ödeyerek daha çok prim günü elde etme şansına sahip.

Bunun için Maliye’ye gidip Gelir Vergisi’ne tabi olmadığına dair yazı alması yeterli.

Yasaya göre evde üretim yapan kadınlar 568 lira aylık prim yerine, 22 gün karşılığı olan 415 lira prim ödeyerek 30 günlük prim ödemiş gibi hak kazanabiliyor.

BUGÜN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİ OLMA ŞANSI VAR

Teklifin Meclis’te karşılık bulup bulamayacağı henüz meçhul ancak, 5510 sayılı mevcut kanunda ev kadınlarına emeklilik yolunu açan bir düzenleme ‘isteğe bağlı sigorta’ kapsamında mümkün. Bir işyerinde zorunlu sigorta kapsamında çalışmıyor ya da 30 günden az çalışıyorsa, maaş almıyorsa ‘isteğe bağlı sigorta’ ile primini ödeyerek emekli olabiliyor. Yani eksik günleri isteğe bağlı ile tamamlama şansı var. Bunun için ödenmesi gereken prim ise brüt asgari ücrete (1777 TL ) göre belirleniyor. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen ev kadınları ‘en az’ bu rakamın yüzde 32’si kadar yani 568 lira prim ödemek zorunda. Tabii istenirse emekli aylığının daha fazla olması için daha yüksekten de prim ödenmesi mümkün. İsteğe bağlı sigortalılar Bağ-Kur sigortalısı olarak kabul ediliyor. Yani 9 bin gün prim ödemek zorunda. Emeklilik için 58 yaşını da doldurmak gerekiyor. Ancak emeklilik öncesi son 3.5 yılda işçi olarak çalışanlar 7 bin 200 gün üzerinden emekli olma şansı yakalayabilir.