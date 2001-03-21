Ali Koç Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Ali Koç, Yapı Kredi Bankası'nın 28 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Carlo Vivaldi seçildi.

Yapı Kredi Bankası'nın yeni yönetim kurulu başkanlığına Ali Koç seçildi.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Bankamızın 28.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu'muzun 29.03.2017 tarihli kararı ile;

-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Carlo Vivaldi'nin seçilmelerine,

-Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. H. Faik Açıkalın ve Sn. Niccolò Ubertalli'nin Murahhas Üye olarak göreve devam etmelerine karar verilmiştir