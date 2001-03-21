Ankara Profesyonel Halı Yıkama Hizmetleri

Halı yıkama konusu hanımların en çok sıkıntı yaşadığı ev işlerinin başında gelmektedir. Halı yıkamak için uygun bir alan bulma zorluğunun dışında, ciddi sakatlanmalara da (bel ağrısı, bel kayması vb.) yol açabilen halı yıkama işi, yorucu olmasının yanında ayrıca maliyeti de yüksek olan bir iş. Halılarınızı yıkadığınızda, çok yoruldum ama cebimden para çıkmadı diye düşünebilirsiniz. Ancak ay sonunda su faturanız geldiğinde durumun hiç de öyle olmadığının farkına varırsınız. Üstelik bu işi, bir de soğuk kış aylarında yaptığınızı düşünürsek, karşınıza kurutma gibi ciddi bir problem çıkmakta ve halı yıkama tam bir işkenceye dönüşmektedir.Artık, halılarınızı yıkamak için saatlerce zahmet çekmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken bir “ALO” demek. Profesyonel Halı Yıkamada öncü firma, http://www.herekehaliyikama.com.tr/ kapınıza kadar gelip, kirli olan halılarınızı teslim alıyor ve 3-4 gün gibi kısa bir süre içerisinde ilk günkü gibi tertemiz ve kurutulmuş olarak adresinize teslim ediyor. Firmaya halılarınızı ilk yıkattığınızda, sarf ettiğiniz efor ve zamanın aslında ne kadar gereksiz olduğunun farkına varacaksınız. Üstelik size maliyeti de evde yıkamada harcadığınız maliyetten çok da farklı olmayacak.

Sağlıklı Temiz ve Uzun Ömürlü Halılara Kavuşun

Adresinizden teslim alınan halılarınız, Ankara halı yıkama hizmetleri konusunda uzman personel tarafından son teknoloji ürünü makinalar da özenle temizlenmekte ve akabinde özel kurutma işlemlerine tabi tutulmaktadır. Temizlenme işlemi akabinde adresinize rulo şeklinde paketlenmiş olarak teslim edilmektedir. Özel üretim makinalarımız sayesinde evde yıkadığınızdan daha temiz halılara kavuşacaksınız. Halı diplerine kadar inerek sizin ve ailenizin sağlığına zarar veren mikroorganizmaları barındıran kirleri tamamen yok eden, özel yıkama sistemlerimiz sayesinde, sağlığınız daha da güvende, üstelik bu işlem halılarınıza hiçbir zarar vermeden yapılmaktadır.Özel yıkama sistemleri ile halılarınızın, elde yıkadığınızdan daha uzun ömürlü olacağı konusunda garanti veriyorlar. Verilen hizmetten memnun kalmadığınız takdirde paranız iade edilecektir.Ankara’nın her neresinde olursanız olun firmayı arayabilirsiniz. Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca Dikmen halı yıkama fabrikası mevcut olup, Keçiören, Çankaya, etlik, gölbaşı ve çay yolu ilçelerine ücretsiz servisler bulunmaktadır. Halınız artık emin ellerde, sağlıklı yaşam için 6 ayda bir halılarınızı yıkatmanızı öneriyoruz.