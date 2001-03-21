AVM'deki FETO mekanları satılığa çıktı

Antalya’nın en büyük alışveriş merkezi olan MarkAntalya AVM’de yer alan restoranlar satılıyor. Ekim 2016’da kayyum atanan AVM’deki satışın toplam değeri 20 milyon lira

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kararını değerlendiren Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ekim 2016'da kentin en büyük AVM'si olan MarkAntalya Alışveriş Merkezi'ne FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar vermişti.



İHALESİ 4 TEMMUZ'DA

Hürriyet'in haberine göre MarkAntalya AVM'nin şimdi de restoran işletmeleri devri ihaleye çıkıyor. Antalya Muratpaşa İlçesi'nde yer alan MarkAntalya'nın içindeki franchise anlaşmalı restoranlara ait varlıkların devri açık artırma sonucu gerçekleştirilecek. İhale 5 Temmuz 2017 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında MarkAntalya AVM'nin Yönetim Ofisi'nde düzenlenecek.

Teklifler kapalı zarf ile alınacak ve açık artırma ihalesi kapalı zarfta en yüksek teklif veren 3 teklif sahibi arasında yapılacak. Kapalı zarf teklif mektuplarının, 4 Temmuz 2017 tarihinde saat 18.00'e kadar MarkAntalya AVM'nin Yönetim Ofisi'ne teslim edilmesi gerekiyor. İhale şartnamesi de aynı yerden alınacak.

200 BİN TL'LİK DE VAR, 4 MİLYON TL'LİK DE

Devri gerçekleştirilecek franchise restoranlar arasında fiyatlar 200 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişiyor. Tüm ticari ünitelerin toplam devir bedeli ise 20 milyon TL olarak belirlendi.

155 MAĞAZADAN OLUŞUYOR

MarkAntalya Alışveriş Merkezi, 51 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. 155 mağazadan meydana gelen AVM'de fast food ve restoranlar da bulunuyor. Ayrıca içinde 3 bin araç kapasitesiyle Antalya'nın en büyük otoparklarından biri yer alıyor.

SAHİPLERİ FETÖ'DEN ARANIYOR

Kadıahmetoğulları firmasının yöneticilerinden Hilmi Ünal ile Sezai Ünal yurtdışına kaçarken, yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Ünal ise FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan HAMLEDER derneğiyle ilgili dosya kapsamında tutuklanmıştı. Firma ortaklarından emekli binbaşı Orhan Ünal'ın geçtiğimiz günlerde tahliyesine karar verilirken, aynı dosyadan yargılanan Naim Ünal'ın ise tahliye talebi reddedilmişti.

1974 yılında Burdur Bucak'ta kurulan Kadıahmetoğulları 1980 yılından itibaren Antalya'da faaliyet göstermeye başladı. Aynı dönemde FETÖ operasyonu kapsamında kayyum atanan MLC Döner Gıda da 2013'te kurulmuş, 2014'te Ünal ailesine devredilmişti.