Bağdat Caddesi'nde işler yolunda

Son dönemde kira fiyatlarının ortalama yüzde 35 gerilediği Bağdat Caddesi'nde 1 yılda 42 mağaza daha kiralandı. Toparlanma sinyallerinin geldiği ve doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı caddede 2017 yılında dünyaca ünlü bazı markalar yeni mağazalarını açacak.

Caddede bulunan 332 mağazanın halihazırda 264'ü dolu, 68'i ise müşteri bekliyor.

Büyük çoğunluğunu Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de faaliyet gösteren müteahhitlerin oluşturduğu Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) tarafından caddedeki ekonomik durum ve gelişmelerle ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, Kızıltoprak'tan Maltepe'ye kadar 5,5 kilometrelik kısmı kapsayan Bağdat Caddesi, 1973 yılında Boğaziçi Köprüsünün kullanıma açılmasıyla büyük bir değişime uğradı.

Bugün bir yaşam ve alışveriş merkezi haline dönüşen Bağdat Caddesi, kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte İstanbul'un en büyük şantiye alanlarından birine dönüştü.

Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip Bağdat Caddesi'nde yaşayanların yaş ortalaması 30 ve eğitim durumu, İstanbul ve Türkiye'nin üzerinde. Yaşayanların yüzde 60'ı üniversite mezunu, yüzde 18'i ise lisansüstü eğitime sahip.

ARKADAŞLARLA BULUŞMANIN VE ALIŞVERİŞİN ADRESİ

Haftanın hemen hemen her gününde yoğunluğun yaşandığı Bağdat Caddesi'ne alışveriş yapmak için gelenlerin yüzde 33'ü hafta sonunu tercih ediyor.

Caddeye gelenlerin yüzde 54'ü daha çok arkadaşlarıyla buluşmak için burayı tercih ederken, yüzde 46'sı ise daha çok alışveriş ve yeme-içme amacıyla caddeye uğruyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında bina yenileme faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı yerlerden olan Bağdat Caddesi'nde mağaza stoku da önceki yıllara nazaran bir miktar düşerek 332 oldu.

Bölgede kiralanabilecek ticari alan stoku ise 75 bin metrekareye geriledi.

12 AYDA 42 MAĞAZA DAHA KİRALANDI

Bir yıl önce 332 mağazadan yüzde 33 oranına tekabül eden 110 mağaza boşken, bu rakamda son bir yılda sevindirici gelişme yaşandı.

Kira fiyatlarının son bir yılda yüzde 35 gerilediği caddede, 12 aylık sürede 110 boş mağazanın 42'si kiralandı.

Halihazırda toplam mağaza sayısının yüzde 80'ine denk gelen 264 mağaza dolu iken, geriye kalan 68 mağaza ise kiracısını bekliyor.

Son bir yılda Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı'ndaki toplam kiralama işlemlerinin yüzde 40'ı bu caddede gerçekleşirken, bina yenileme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla caddenin çok daha iyi konuma gelmesi bekleniyor.

"SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER YAŞANIYOR"

AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bağdat Caddesi'nin İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden olan Kadıköy'ün gözdesi olduğunu belirterek, buranın hem yaşam hem de alışveriş anlamında üst ve orta gelir grubuna hitap ettiğini aktardı.

Kurun yükselmesi ve ticarette yaşanan daralma sonrası caddedeki kiracıların da zorluk çektiğini dile getiren Tavukçuoğlu, buradaki binalar bazında hayata geçirilen kentsel dönüşümle ciddi bir yenilenmenin yaşandığını, inşaat tarafında 5 milyar dolarlık ekonomi oluştuğunu, mağazaların daha da modern ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlandığını anlattı.

Tavukçuoğlu, caddenin son 2 yılda zor günler geçirdiğini, bazı uluslararası markaların bölgeden çıktığını, erişilebilir marka sayısının azaldığını kaydederek, ancak kiraların düşmesi ve yenilemelerin bir kısmının bitmesiyle sevindirici gelişmelerin yaşandığını vurguladı.

Caddedeki toplam mağaza sayısının dönüşüm faaliyetleri nedeniyle 332'ye düştüğünü dile getiren Tavukçoğlu, "Bir yıl önce boş mağaza sayısı 110'du. Yani her 3 mağazadan birisi boştu. Geçen süreç içerisinde kiraların da düşmesinin etkisiyle 42 mağaza kiralandı. Boş mağaza sayısı 68'e kadar geriledi." dedi.

"YÜZDE 80 ÖNEMLİ BİR ORAN"

Tavukçuoğlu, halihazırda 332 mağazanın 264'ünün dolu olduğunu kaydederek, "Yüzde 80'e tekabül eden bu doluluk oranı ciddi bir rakam. Hazırladığımız rapordaki veriler Bağdat Caddesi'nde toparlanmanın olduğu sinyalini veriyor." diye konuştu.

Caddede bu sene ulusal ve global önemli markaların mağazalarını açacağını dile getiren Tavukçuoğlu, "Bu yıl içerisinde Channel, Apple, Samsung, Godiva ve Eataly gibi global markalar, Beymen ve gittigidiyor.com gibi ulusal markalarımız da Bağdat Caddesi'nde yeni mağazalarını açacak." şeklinde konuştu.

Tavukçuoğlu, caddenin tanıtımının yapılması durumunda Avrupalı turistin de buraya gelebileceğini belirterek, her yıl 3 bin civarında konutun yenilendiği caddenin nüfusunun da yüzde 20 artmasının beklendiğini bildirdi.

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, belirtilen toplam ve dolu mağaza sayısının aylara göre değişiklik gösterebildiğini sözlerine ekledi.