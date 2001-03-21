Bakan Ağbal'dan KDV bombası

31.3.2017 - 00:13

Bakanlık çeşitli sektörlerden gelen talepler doğrultusunda KDV oranlarında ciddi indirimler getiren bir çalışma yürütüyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “KDV ile ilgili kendimize 3 aylık çalışma süresi verdik oranlar indirim talepleri ne varsa hepsini önümüze alıp sistemi gözden geçireceğiz. KDV’de reform yapacağız” dedi.
 

Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis toplantısında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, küresel ekonominin Türkiye açısından büyük önem arz ettiğini kaydederek, “Bizim yapmamız gereken şey bu fırsatları kazanca çevirmek, riskleri yönetmek” ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal, son 14 yıldır Türkiye ekonomisinin sürekli bir şekilde ivme kazandığını belirterek, “2009 sonrası dönemde küresel kriz bütün ülkeyi etkiledi ama Türkiye 2010’dan sonra ortalama yüzde 7.4 oranında büyüdü” şeklinde konuştu.

Vergisel anlamdaki düzenlemelere değinen Ağbal, şirket kuruluşunu basitleştirdiklerini, maliyetleri düşürdüklerini kaydetti. Bakan Ağbal, “Burada bir tane eksiğimiz kalmıştı, o da ticaret sicili memurları rekabet kurulu ücretini alamıyordu, dün en son Başbakanlıktaydı, şimdi bir tebliğ yayımlanacak. Artık Rekabet Kurulu ücreti de ticaret sicili memurluğunda tahsil edilecek. Böylelikle bütün ücretleri tek bir noktada vatandaşımız, işletmemiz yatırmış olacak” diye konuştu.

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