Bakan Zeybekci’den gıda fiyatları açıklaması

Denizli’de gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat daha yüksek gıda fiyatlarına sahibiz. Ramazan’da tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili şuanda gereğini yapacak durumdayız” dedi.

Denizli’de, Rezzan ve Burhanettin İnceoğlu hayırseverlerin yaptığı 12 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nın katılımıyla gerçekleşti.

233 metrekare arsa üzerindeki eski ahşap evlerini yıktıran Burhanettin İnceoğlu, eşi Rezzan İnceoğlu adına 112 Acil Sağlık İstasyonu ve 4 Aile Hekiminin çalışacağı Aile Sağlığı Merkezi binası tamamlanıp 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına devredildi. Mayıs 2016’da yapımına başlanan sağlık merkezi, 2017 Nisan ayında tamamlandı. Bodrum-Zemin ve bir katlı olan sağlık merkezi 186 metrekare üzerine 112 İstasyonu, 200 metrekare ise Aile Sağlığı Merkezinden oluşuyor. Sağlık merkezinin yapım maliyeti yaklaşık olarak 500 bin TL civarında olduğu belirtildi.

Açılışta il Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Burhanettin-Rezzan çiftinin oğlu Cevat İnceoğlu birer konuşma yaptı.