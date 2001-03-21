Bakanlıktan biodizel karar

Dizel için flaş karar! Zorunlu oluyor.. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) motorin veya mazot olarak bilinen akaryakıt türüne, en az binde 5 biodizel harmanlanmasını 2018 başından itibaren zorunlu hale getiriyor.

AA muhabirinin EPDK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de bazı akaryakıt şirketlerinin kısmen isteğe bağlı kullandığı biodizelin motorinle harmanlanması oranına, istasyonlarda satışa sunulmadan önce zorunlu taban getirilmesi kararlaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle ithal veya rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az binde 5 yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlanacak. Böylece akaryakıt piyasasında satılan her 200 litre motorinin, en az 1 litre biodizel içermesi sağlanacak.

Biodizel arzında bir sıkıntı yaşanması veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu bir durum belirlenmesi durumunda, EPDK harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek.

Biodizel üretiminin gıda güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde artırılması gereğini dikkate alan EPDK, yeni düzenlemeyle biodizel üretim kapasitesinin etkin olarak kullanılmasını, bu konuda yeni yatırımların teşvik edilmesini, yerli tarımın desteklenmesini ve bitkisel atık yağ toplayıcılığının teşvik edilmesini amaçlıyor.

Söz konusu binde 5'lik taban biodizel katkı oranı, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2018 başı itibarıyla zorunlu hale gelecek.

- 500 BİN LİRALIK PİYASA

Türkiye'de toplam akaryakıt satışlarının yüzde 84'ünü oluşturan motorin türleri tüketimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 22,3 milyon tona yükseldi. Söz konusu satış miktarına uygulanacak binde 5'lik biodizel harmanlanması zorunluluğuyla 2018'de yıllık yaklaşık 115 bin ton biodizel üretilmesi gerekecek.

Öte yandan, Türkiye'de kurulu tesislerin 235 bin tonluk biodizel üretim kapasitesine rağmen geçen yıl üretilen biodizel miktarı 70 bin tonda kaldı. Düzenlemeyle bu üretimin en az yüzde 50 artması öngörülüyor.

Binde 5 uygulanacak harmanlama zorunluluğu yıllık 500 milyon liranın üzerinde bir biodizel satışına karşılık gelirken, ürünün motorinle harmanlanması Özel Tüketim Vergisi'nden de (ÖTV) belli oranlarda muafiyet kazandırıyor.

Biodizelin harmanlanması uygulamasında AB ülkeleri öne çıkarken, birliğin birçok ülkesinde yüzde 7’ye varan oranlarda motorine biodizel katılması uygulaması halen devam ediyor.

Aspir, kanola gibi bitkilerden elde edilen yağlar ile kullanılmış bitkisel yağların çeşitli kimyasal yollarla işlenmesi sonucu üretilen bir akaryakıt türü olan biodizelin, motorin ile çeşitli oranlarda harmanlanarak kullanımı tercih ediliyor.