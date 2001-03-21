Benzin ve motorinde büyük indirim

1.6.2017 - 10:09

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 13-14 kuruş, motorine de 15-16 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 13-14 kuruş, motorinin litre fiyatına da 15-16 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Açıklamada "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 2 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 13 veya 14 kuruş, Motorin grubunda ise 15 veya 16 kuruş civarı indirim beklenmektedir" denildi.
 


 

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