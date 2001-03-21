Benzine 7 veya 8 kuruş indirim

Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak.

Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzine bu geceden itibaren 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.

PÜİS’in açıklaması şöyle:

13 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.12-13 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.