Benzine 7 veya 8 kuruş indirim

Benzine 7 veya 8 kuruş indirim
12.6.2017 - 10:17

Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, benzine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak.

Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre benzine bu geceden itibaren 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.

PÜİS’in açıklaması şöyle:

13 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı Benzin grubunda 7 veya 8 kuruş indirim bekleniyor.12-13 Haziran 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmemektedir.

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