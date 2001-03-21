BEYLİKDÜZÜ HALI YIKAMA

Evinizin ve işyerlerinizin en hassas olması gereken konuların başında halı temizliği gelmektedir. Eğer ki hijyenden bahsediliyorsa mutlaka halılarınızın temiz olması gerekmektedir. İşte tamda bu noktada Beylikdüzü Halı Yıkama işin işine girmektedir. İstanbul gibi metropol şehirlerde halı yıkama adı altında kurulan bir çok firmalar insan sağlını olumsuz tetikleyecek şekilde yıkama işlemini gerçekleştirmektedir. Bizler halı yıkama konusunda uzman ekip ve teçhizatlar la işimizi eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yerine getirmekteyiz. Vermiş olduğumuz Halı Yıkama hizmetinde sizlerin sağlını ön planda tutarak halı yıkama işlemlerini el değmeden tam otomatik makinalarla ve bitkisel özlü şampuanlarla yıkama işlemlerini yerine getirmekteyiz.

Beylikdüzü Halı Yıkama denildiğinde akla ilk gelen firmalar arasında yer almaktayız, bunun sebebi müşteri memnuniyeti ilkesinden şaşmadan ve teknolojik alt yapısının vermiş olduğu güç ile müşterilerimize kaliteli hizmet vermekteyiz. Beylikdüzü Halı Yıkama olarak sadece halı yıkama değil diğer temizlik alanlarında da (Yorgan ve battaniye yıkama, daire temizliği, perde ve stor perde temizliği, koltuk yıkama vb.) hizmet vermekteyiz.

Tesisimizde tüm işler ayrıntılı bir şekilde el değmeden tek tek yerine getirilmektedir. Bunun sebebi diğer halılarda bulunan kir ve mikroplar diğer müşterilerimizin halılarına bulaşmasını önlemek ve daha kaliteli sonuçlar alabilmek için hizmetimizi bu şekilde yerine getirmekteyiz. Sizlerde Beylikdüzü Halı Yıkama da kaliteli ve sorunsuz bir hizmet almak istiyorsanız halılarınızı Beylikdüzü Halı Yıkama ile tanışmasını sağlayarak onları ilk günkü temizliğine kavuşturabilirsiniz. Bizlere haftanın 7/24 saat (0212) 852 39 21 – (0544) 684 94 12 numaralardan veya www.furkanhaliyikamafabrikasi.com’dan ziyaret edebilirsiniz.