Borsa'dan bir rekor daha

Borsa'dan bir rekor daha
10.6.2017 - 01:04

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0.99’luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 yükselerek 98.942,87 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0.99’luk yükselişle tamamladı. Endeks, 965,33 puan artarak 98 bin 942 puan, işlem hacmi de 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,33, Holding endeksi de yüzde 0,90 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 yükselerek 98.942,87 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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