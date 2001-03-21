BP'den Türk ekonomisiyle ilgili müthiş öngörü

BP Grubu Global Makroekonomi Başkanı Zimmern: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkmasını bekliyoruz. Böylece dünyadaki en büyük 11. ekonomi olacak Türkiye’nin Güney Kore, Kanada ve İtalya’yı geride bırakması bekleniyor.

BP Grubu Global Makroekonomi Başkanı William Zimmern, ekonomik büyümede nüfus ve verimlilik artışının önemine işaret ederek, “Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkmasını bekliyoruz. Böylece dünyadaki en büyük 11. ekonomi olacak Türkiye’nin Güney Kore, Kanada ve İtalya’yı geride bırakması bekleniyor.” dedi.

Zimmern, Enerji Uzmanları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen BP Enerji Görünümü Raporu 2017 tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, küresel enerji sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek 20 yıl içinde istikrarlı bir büyümeyle 2 milyar kişinin az gelirli ekonomiden üst seviyelere çıkmasının beklendiğini belirten Zimmern, “Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkmasını bekliyoruz. Böylece dünyadaki en büyük 11. ekonomi olacak Türkiye’nin Güney Kore, Kanada ve İtalya’yı geride bırakması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

ENERJİDE VERİMLİLİK

Enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Zimmern, fosil yakıtların dünyanın enerji büyümesi içinde yine önemli bir kısmı oluşturacağının altını çizdi.

Zimmern, kömür tüketiminin 2020’lerin ortasına doğru zirveye ulaşacağını belirterek, Çin’in kömüre olan bağımlılığında ise 2035’e kadar ciddi bir düşüş beklediklerini kaydetti.

William Zimmern, bazı ülkelerin kendi enerji karmasında nükleerin payını düşürdüklerini ancak nükleer enerjinin küresel enerji tüketimi içindeki payının yine önemli olacağını söyledi.

“TÜRKİYE, BP İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump da bu yıl şirketlerinin 105. kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getirdi. Türkiye’nin BP için stratejik öneminin bulunduğunu vurgulayan Stump, Türkiye’de yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti. Stump, “Yıl sonunda 20 yeni akaryakıt istasyonuyla toplamda 700 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

STUMP, ŞUNLARI KAYDETTİ:

“Türkiye, BP’nin küresel stratejik projelerinden olan Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru projelerinde iş birliği içinde. Güney Gaz Koridoru dünyadaki en büyük enerji projelerinden birisi. Bu 40 milyar dolarlık proje Hazar’dan gelecek gazı tarihte ilk kez Avrupa’ya ulaştırmış olacak. Türk şirketleri bu projede de çok önemli rol oynuyorlar. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı prosesinde kilit ortaktır. Türkiye’de ticaret alanımızı artırmaya devam ediyoruz.”

Teknolojik gelişmeler ve çevresel kaygılarla dünyada enerji karmasının değiştiğini ifade eden Stump, “Gelecek 20 yıl boyunca küresel enerji piyasalarının şekillendirilmesinde olası eğilimlere ışık tutmak istiyoruz.” dedi.

BP’nin raporuna göre, 2035’e kadar global enerji talebi yaklaşık yüzde 30 artacak. Kömür, petrol ve doğalgaz 2035’e kadar ana enerji kaynağı olarak kalırken, yenilenebilir enerji kaynakları da önümüzdeki 20 yılda 4 kat gelişecek.