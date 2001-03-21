Burger King'e 110 bin ruble ceza

31.3.2017 - 00:58

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde federal anti-tekel servisi bir müşterisine bedava börek vermeyi reddeden Burger King'e 110 bin rublelik yaklaşık 9 bin TL para cezası verdi.

Fast-food zinciri Burger King'in Rusya'nın Saint Petersburg'daki şubesi müşterisine ücretsiz börek vermeyi reddetmesi şirkete pahalıya patladı. Fast food devi, müşterisinin bu isteğini reddederek reklam kanununu ihlal etti. Müşteri Saint Petersburg’daki Vasilevsky adasındaki Burger King restoranında "Wopper Freestyle" öğle yemeği menüsü satın aldı. Burger King, kampanya kapsamında bu menüyü tercih eden müşterilere ücretsiz olarak verilen kirazlı böreği müşteriye vermeyi reddetti.

Federal anti-tekel servisi bu olayın reklam kanununun ihlali saydı. Bu tür ihlallere 500 bin ruble yaklaşık 32 bin TL para cezası verilirken, federal anti-tekel servisi restoranın ilk kez böyle bir olaya karışmasını göz önünde bulundurarak Burger King 110 bin rublelik cezasını verdi.

Tatiyana Şuvalova

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