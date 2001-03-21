Eğer evet çıkarsa piyasalar rahatlar

Yabancıların, referandum sonucuna ilişkin değerlendirmesinde ‘evet’ oyunun piyasaları rahatlatacağı belirtildi.

Türkiye'de kalıcı istikrarın sağlanmasında ve ekonomide üst gelir grubuna geçişte anahtar rol oynaması beklenen 16 Nisan referandumuna sayılı günler kalırken, başta yabancılar olmak üzere piyasa yatırımcıları en olumlu senaryoyu satın almaya başladı. "Evet" oyunun çıkması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte koalisyon ve erken seçim gibi Türkiye için "fren" rolü gören unsurların devre dışı kalacağı belirtilirken, yatırımcıların da rahat bir nefes alacağı kaydediliyor.

BELİRSİZLİK AZALACAK

Bloomberg'de yer alan referanduma ilişkin senaryolarla ilgili analizde, "evet" oyunun çıkması durumunda Türkiye ekonomisinin son 14 yılda 3.5 kat büyümesini sağlayan ve halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fiili durumunun hukuki bir statüye kavuşmasının belirsizlikleri azaltacağına dikkat çekildi. Üç senaryonun masaya yatırıldığı analizde, "evet" oyu ile birlikte Türk varlıklarında bir rahatlama olacağı ileri sürüldü.

YABANCILAR BORSADA ALIMA GEÇTİ

Nitekim son dönemde yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki hisse senedi alımları da, referanduma ilişkin olumlu beklentileri ortaya koyuyor. Merkez Bankası verilerine göre yabancılar hisse senedi piyasasında yılbaşından bu yana 1 milyar 91 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul, yüzde 15.6 ile yılbaşından bu yana dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Tahvil-bono piyasasında 15 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında 2.6 milyar dolar olan net satışı, bu yıl sadece 90 milyon dolar olarak gerçekleşti. Başka bir ifade ile yabancıların tahvil-bonodaki satışı yüzde 96 azaldı.

EN İYİ SENARYO 'EVET' ÇIKMASI

Referanduma ilişkin en iyi senaryonun, iktidardaki AK Parti tarafından desteklenen bir başkanlık sistemi olduğunun altını çizen Credit Agricole SA Kıdemli Gelişmekte Olan Piyasa Stratejisti Guillaume Tresca, "Yatırımcılar için en iyi senaryo 'evet' çıkması. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konumunu koruması piyasa ve özellikle yabancılar için 'değişim yok' anlamına geliyor" dedi. "Evet" oyunun çıkması halinde, Türk yatırımcıların rahat bir nefes alacağını bildiren SEB SA'nın Stratejisti Per Hammarlund ise, bu durumda piyasalar için her zaman bir risk unsuru olan 'genel seçim ne zaman yapılır' gibi oynaklık kaynağı unsurların ortadan kalkacağını ifade etti.

'HAYIR' OLUMSUZ ETKİ DOĞURUR

SABAH'IN sorularını yanıtlayan Credit Agricole Stratejisti Guillaume Tresca, siyasi belirsizliğin referanduma doğru daha da artacağını belirterek, "En iyi senaryo bir 'evet' çıkması. Piyasalar ve özellikle yabancı yatırımcı için 'hayır' değişim anlamına gelir. 'Hayır' kararı belirsizlik nedeniyle olumsuz etki yaratır, orta vadede olumsuz etkiler. Referandumda ne karar çıkarsa çıksın belirsizliğin yüksek olduğu bir sürece girdiğimiz kesin" değerlendirmesinde bulundu.

'HAYIR' NEGATİF ALGILANIR

Referandumdan 'hayır' oyu çıkmasının sonuçlarına değinilen analizde, bunun piyasalarda negatif algılanacağının altı çizildi. Piyasa oyuncuları için 'hayır' seçeneğinin, istikrarsızlık anlamına geleceğine dikkat çekilen analizde, politik tansiyonun artması ve erken seçim gibi risklerin fiyatlamaları bozacağına vurgu yapıldı. Analizde, çok uzak bir ihtimal olan referandumdan vazgeçilmesi durumunun da piyasalar tarafından negatif algılanacağı kaydedildi.

GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Türkiye'nin tarihinin en büyük saldırısına maruz kaldığı geçen yılın üçüncü çeyreğinde küçülen, son üç ayda ise hükümetin aldığı tedbirlerle toparlanma eğilimine giren ekonomide, reel sektör referandum tarihi yaklaştıkça, istikrara ilişkin olumlu beklentilerle gaza basmayı sürdürüyor. Reel Kesim Güven Endeksi martta, şubata göre 2.8 puan artarak 108.1 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 4.4 artarak 96.9 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 12.3 artarak 85.8 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki yükseliş, sipariş ve istihdamdaki artış beklentisinden kaynaklandı.

Kaynak: Sabah

