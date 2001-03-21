Ekonomi için 2017 kritik verisi açıklandı

Ekonomi için 2017 kritik verisi açıklandı
8.6.2017 - 10:41

Nisan ayı sanayi üretim endeksi açıklandı. Aylık bazda yüzde 2,3 ve yıllık bazda 6,7 oranında artış yaşandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %6,7 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SERMAYE MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %12,2 ile sermaye malında gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ  

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %140,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %19,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve %6,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

EN FAZLA AZALIŞ MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en fazla azalış %6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı, %5,9 ile içeceklerin imalatı ve %4,2 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin10 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketine göre ekonomistlerin nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 3,2, ortalaması yüzde 3,4 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 2 ila 5,1 aralığında yer aldı.

Öte yandan, nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,3 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,8 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda yüzde 1,3 artmıştı.

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