Emeklilerin zamlı maaşları ne kadar olacak?

20.3.2017 - 10:10

Yılın ikinci yarısında emeklilerin ne kadar maaş alacağı yönündeki sorular da çoğalır oldu. Aylar sonra promosyon ödemelerine kavuşan emekliler için artışın SSK ve Bağ-Kur’lu için yüzde 3.59, memur emeklileri için ise yüzde 4.59 olacağı yönünde ön görüler var.

Bu yıl emekliler 4'lü kazanç elde edecek. 11.5 milyon emekli için, Ocak'taki zammın ardından, Mart'ta da promosyon dönemi başladı. Şimdiden 4 milyonu aşkın emekli promosyonu cebine koydu. Ödemeler Mayıs sonuna kadar tamamlanacak, promosyon almayan emekli kalmayacak. 408 bin memur emeklisine ek ikramiye ödemeleri de başladı. Yasa çıkar çıkmaz başvuran 90 bin emekli, 700 milyon liralık ödemeyi bu ay alıyor. Ödemeler devam edecek.

Bu kazançları, Temmuz zammı izleyecek. Tüm emekliler, Temmuz'da zam alacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası, ilk 6 aylık dönemde enflasyonun yüzde 3.59 olarak gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.59 olacak, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 4 zam + yüzde 0.59 enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak enflasyon tahminden daha yüksek çıkarsa, hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin Temmuz zammı daha da yükselecek. Kesin oran, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle belli olacak.

Kaynak: Takvim gazetesi

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret