En düşük emekli maaşı bin 500 TL oluyor

Emekliler Derneği'nin Merkez Bankası verilerini baz alarak yaptığı hesaplamaya göre; Temmuz'da yüzde 6.57 zam alacak olan 2 milyon işçi emeklisinin en düşük maaşı bin 500 TL'ye çıkacak.

Temmuz'da 11.5 milyon emeklinin maaşına son 6 yılın en yüksek zammı yapılacak. Çünkü zammı belirleyen enflasyon ilk 4 ayda yüzde 5.7'yi aştı. Mayıs ve Haziran'da da eksi çıkması beklenmiyor. 15 Mayıs'ta açıklanan Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre enflasyon, Mayıs'ta yüzde 0.59, Haziran'da yüzde 0.22 olacak.