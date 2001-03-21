EPDK'dan elektriğe zam açıklaması

30.3.2017 - 00:35

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 1 Nisan'dan itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar 41 lirada kalacak.

Nisan-haziran döneminde elektrik fiyatlarının ocak-mart aylarıyla aynı tutarda olacağı belirtilen açıklamada, "1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Mesken abonesinin 100 kilovatsaat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutar, ocak-mart aylarında olduğu gibi nisan-haziran aylarında da yaklaşık 41 liradır." ifadeleri kullanıldı.

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