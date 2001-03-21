Erik tezgahta: Kilosu 400 lira

18.3.2017 - 21:11

Edirne’de tezgahlara çıkan eriğin, kilosu 400 liradan satılıyor.

Edirne Ulus Pazarında satılan erik cep yakıyor. 75 gramlık paketlerde 30 liraya satılan erik, az miktarda geldiği için kilo ile satılmıyor. 75 gramlık paketler kilo olarak hesaplandığında 400 liraya kadar çıkıyor.

"TANESİ 3 LİRA"

İzmir’den gelen eriği Edirne’de tezgaha ilk getiren esnaf Hilmi Akkaya, eriği 75 gramlık paketler halinde sattığını belirterek, "Sezonun ilk eriğini biz getirdik. Tanesi 3 lira, paketi 30 lira. Soran oluyor, o yüzden getirdik. Fiyata tepki gösteren yok, canı çeken alıyor. Bolluk zamanında fiyatı 7 lira ile 10 lira arasına düşüyor ama şuanda tanesi 3 liraya geliyor. Erikler İzmir’den geliyor. Çeşit olsun diye biz de kısıtlı miktarda getirdik. Edirne’ye de ilk eriği getiren biziz" dedi.

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