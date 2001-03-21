Fitch Ratings'ten Katar açıklaması

6.6.2017 - 23:40

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin Katar'ın kredi notu ve görünümüne ani bir etkisinin olmayacağını duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Krizin, Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağının belirtildiği açıklamada, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın ekonomik ile finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu sorunların krizin süresine ve kapsamına bağlı bulunduğunun altı çizilirken, Katar'ın geniş yabancı varlıkları sayesinde ülkedeki geçici makro ekonomik endişelerin kontrol altında tutulmasının mümkün olduğu bildirildi.

Katar'ın Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) olan doğalgaz ihracatının etkilenmediği ifade edilirken, uluslararası sevkiyat güzergahları ile ülkenin doğalgaz ihracını da yönlendirebileceği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, Katar'ın sınırlarının ve ithalat güzergahlarının kapatılması halinde ülkede enflasyonun yükselebileceği ve altyapı projelerinin tamamlanmasının gecikebileceği vurgulanırken, turizm ve ticaret sektörlerinin de olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.

Katar ekonomisindeki algının zayıflaması durumunda da bunun ülkedeki perakende ve gayrimenkul sektörlerini de vurabileceğine işaret edildi.

Fitch Ratings, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın dış ve mali borçlarına odaklanarak ülke hakkında yeniden değerlendirmede bulunulanacağını bildirdi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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