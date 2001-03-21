Gurbetçilerin ‘vergi muafiyeti’ sevinci

Gurbetçilerin ‘vergi muafiyeti’ sevinci
7.6.2017 - 19:38

Yurt dışında yaşayan Türk işçileri de kapsayan gümrük muafiyeti, Kapıkule’den ülkeye giriş yapan gurbetçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Gurbetçiler, Türkiye’ye kesin dönüş yapılması durumunda kullanılabilecekleri vergi muafiyeti hakkının yerinde bir karar olduğunu söyledi.
Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyaları ile engellilerin kullanımına mahsus eşyaların gümrük vergilerinden muaf tutulması, yurda giriş yapan Türk işçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

"Çok güzel bir uygulama olur"
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yola çıkarak, Kapıkule’den anavatanlarına giriş yapan Türk işçiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının söz konusu uygulamasını mutlulukla karşılarken, "Olursa çok iyi olur. Emekli olduğumuz zaman bir araç geçirebiliriz. Eşya konusunda çok fazla gerek yok ama özellikle araç iyi olur. Çok iyi, çok güzel bir uygulama olur" dedi.

Kesin dönüş yapanlar yararlanabilecek
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bugün resmi gazetede yararlanan uygulama sonrası, serbest dolaşımdan Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşların, yurt dışındaki görevlerinden dönen kamu görevlilerin, Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakleden herkesin yararlanabileceği bildirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gümrük Muafiyeti Tebliği’miz bugün Resmi Gazetede yayımlandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yenilikler getirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret