Gurbetçilerin ‘vergi muafiyeti’ sevinci

Yurt dışında yaşayan Türk işçileri de kapsayan gümrük muafiyeti, Kapıkule’den ülkeye giriş yapan gurbetçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Gurbetçiler, Türkiye’ye kesin dönüş yapılması durumunda kullanılabilecekleri vergi muafiyeti hakkının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyaları ile engellilerin kullanımına mahsus eşyaların gümrük vergilerinden muaf tutulması, yurda giriş yapan Türk işçiler tarafından beğeniyle karşılandı.

"Çok güzel bir uygulama olur"

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yola çıkarak, Kapıkule’den anavatanlarına giriş yapan Türk işçiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının söz konusu uygulamasını mutlulukla karşılarken, "Olursa çok iyi olur. Emekli olduğumuz zaman bir araç geçirebiliriz. Eşya konusunda çok fazla gerek yok ama özellikle araç iyi olur. Çok iyi, çok güzel bir uygulama olur" dedi.

Kesin dönüş yapanlar yararlanabilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bugün resmi gazetede yararlanan uygulama sonrası, serbest dolaşımdan Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşların, yurt dışındaki görevlerinden dönen kamu görevlilerin, Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakleden herkesin yararlanabileceği bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Gümrük Muafiyeti Tebliği’miz bugün Resmi Gazetede yayımlandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yenilikler getirdik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.