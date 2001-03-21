Hangi emekli kaç lira ek ikramiye alacak

30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilere her bir yıl için ek ikramiye ödemesi başladı. İkramiye tutarı, emeklilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki aylık tutarına göre ödenecek. 2014 yılında emekli olan ve 40 yıl çalışan bir memur emeklisi 26 bin liraya yakın ikramiye alabilecek.

OKUYUCULAR, 30 yıldan fazla çalışan memurlara ödenecek ikramiye farklarının akıbetini soruyor. Soruyu cevaplandıracağım, hatta müjdeli haberi de vereceğim, ama önce kısa bir özet geçeyim.

30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerinin en büyük sorunu, fazladan çalıştıkları yılların ikramiyelerini alamamalarıydı. İster 35 yıl, isterse de 40 yıl çalışsınlar; 30 yıl üzerinde ikramiye alabiliyorlardı. Neden? Çünkü kanunda, ‘emekli ikramiyesinin hesabında 30 hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz’ yazıyordu da ondan. Bu haksız durum, 2015 yılına kadar sürdü. O yıl, Anayasa Mahkemesi, kanunda yazan maddeyi iptal etti ve 2015’ten sona emekli olanlar çalıştıkları süre üzerinden ikramiyeye hak kazandı. Bu sefer de 2015 öncesi emekli olanlar haksızlığa uğradı ve kimileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na ikramiye talebi için başvurdu, ancak eli boş döndü; kimileri de mahkemelerin yolunu tuttu. Hükümet, geçmişte emekli olanların hak kayıplarının telafisi için 27 Ocak’ta yürürlüğe giren Torba Yasa’da düzenleme yaptı ve 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerine çalıştıkları her fazla yıl için ek ikramiye ödenmesine karar verdi.

BAŞVURU SIRASINA GÖRE

Yaklaşık bir buçuk aydır 450 bine yakın memur emeklisi, dört gözle ek ikramiyelerinin ödenmesini bekliyor. Mart ayı itibariyle de ödemeler başladı. 30 yılın üzerinde kamuda çalışıp da emekli olan 450 bin memur emeklisine 2.5 milyar lira ek ikramiye ödemesi yapılacak. Mart ayı sonuna kadar da 90 bin emekliye, yaklaşık 700 milyon TL ödenecek. Ödemeler bundan sonra da başvuru sırasına göre devam edecek.

Bu çerçevede, memur emeklileri, 30 yılı aşan ikramiyeye konu her tam hizmet yılı için ek ikramiye ödemesinden yararlanacak. İkramiye tutarı, emeklilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayıları esas alınarak hesaplanıp, ödenecek. Bu haktan sadece emeklilerin kendisi değil dul ve yetimleri ya da kanuni varisleri de yararlanabilecek.

KİMLER, HAKTAN NASIL YARARLANACAK?

- Ek ikramiye hakkından yararlanmak için memur emeklilerinin kendisi ya da hak sahipleri 27 Ocak tarihinden itibaren başvuru yapabilecek.

- Başvurular, 1 yıl boyunca sürecek, 27 Ocak 2018 tarihinde son bulacak ve bu tarihten sonra hiçbir ödeme yapılmayacak.

- 27 Ocak 2017 tarihinden önce emeklilik ikramiyesi için dava açmayıp, sadece SGK’ya başvuru yapanların tekrardan başvuru yapmasına gerek yok, daha önceki başvuruları geçerli sayılacak ve ödemeleri yapılacak. Mart ayında bu ödemeler yapılmaya başlandı.

- Ek ikramiye için geçmişte dava açmış ve davaları süren hak sahipleri SGK’ya ayrı bir başvuru yapmayacak, 27 Nisan tarihine kadar bu kişilere ikramiyeleri ödenecek.

- Dava açan ve davaları sonuçlanmayan emeklilere ya da hak sahiplerine, dava öncesi yapılan başvuru tarihinden itibaren kanuni faiz işlenerek, ikramiye ödenecek.

- Ek ikramiye için başvuru yapacak olanlara 7.500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Örneğin, 22 Mart’a başvurdunuz, 22 Haziran’a kadar ikramiyenizi alabileceksiniz.

- Yapılan hesaplamalar sonucu ikramiye tutarı 7.500 liranın üzerinde ise aşan tutar gelecek yılın aynı döneminde yasal faizi ile birlikte ödenecek. Örneğin, ikramiye tutarınız 10 bin lira çıktı, bunun 7.500 lirasını da Mart 22’sinde aldınız, geri kalan 2.500 lira, 2018’in 22 Mart’ında ödenecek.

- Başvurular, SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak.

30 YIL ÜZERİ ÇALIŞAN EMEKLİLERİN EK GÖSTERGELER İTİBARİYLE HER BİR YIL İÇİN ALACAKLARI İKRAMİYE (TL)

* Ödenecek ek ikramiye tutarı her bir tam yıl için 50 liradan, toplamda da 100 liranın altında olmayacak.