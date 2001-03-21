HANGİ SEKTÖRLER NEDEN KULLANIR

Satış ve hizmet sektörlerinde kullanılan pos sistemleri kullanıldıkları işletmelere göre farklılık göstermekte ve özellikleri açısından değişmektedirler. Kullanılan sistemler müşteriye en iyi hizmeti vermeye yönelik olmakla beraber, işletmenin yapısını oluşturan kısımlara da hitap eder.

Restoran sektöründe pos programları ( restoran pos programı veya restoran otomasyon programı ) hem mobil hem de sabit olarak kullanılmaktadır. Müşterileri özel hissettirecek, teknolojiye yakın ve kurumsallaşma yolunda ilerleyen bir firma havasını yaratır el terminalleri. Bu cihazlarla müşterinin talebini en doğru ve hızlı şekilde alabilir. İşlem esnasında yada sonrasında küçük düzeltmeleri kolayca yapabilirsiniz. Yapılacak hata sayısı ne kadar aza düşerse o kadar çok müşteri kazanılacaktır; kural bu olunca sizinde sisteminizin iyi olması gerekmekte. Alınan sipariş aynı anda hem mutfağa hem de kasaya ulaştı bile. Personel artık diğer işlerine bakacak bu sayede içeride yapılan hizmet maksimuma çıkmış olacaktır. Restoranda iş sadece sipariş noktasında adisyon basmakla bitmez, müşteriye ne almak istersiniz diye sorduğunuzda sayacağınız ürünler aynı zamanda sizin mutfağınızdaki gücünüzü gösterecektir. Malzeme yönetim ayağı ile vereceğiniz siparişi şekillendirebilir ve alacart mutfak tanımını ortaya koyabilirsiniz. Özellikle alacart hizmet veren lüx işletmeler de pos ile çalışmanın faydaları saymakla bitmez. Özel müşterilere özel olarak hazırlanan yemeklerin siparişleri dikkatli alınması malzemelerin eksiksiz iletilmesi , pişirilme şeklinden sunuş şekline kadar tüm detayların dikkatlice girilmesi gerekmektedir. Mutfağa iletilen bu sipariş kaydı hazırlandıktan sonra tam olarak stoklardan düşülecek ve malzeme takibi doğru yapılmış olacaktır.

Fastfood özellikle de pizza satışı yapan işletmelerde hız ve malzemenin çeşidi çok önem arz eder. Aynı anda gelmeye başlayan sipariş akışı kasadaki personeli boğacak kadar yoğun olabilir. Hızlı ve kullanışlı hazırlanmış pos ekranındaki menü burada hayat kurtarıcı olabilir. Siparişleri son sürat alıp , malzeme çeşitlerini, kampanyalı ürünleri ve indirimleri doğru girmek. Ayrıca aynı anda bu siparişlerin karttan mı ödeneceğini, multinetmi kullanılacağını, paket mi yoksa iç servis mi olacağını doğru ve hızlı girmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bu ancak doğru cihaza tasarlanmış doğru programla olur

Cafeterya( cafe programı ) tarzı geniş alana kurulmuş işletmeler de pos cihazları birden fazla olabilir hatta bölgesel kiosklar da kullanılmaktadır. El terminalleri ile dolaşan personellerin hesapları kasaya gelindiğinde müşteriye sunulacak hesabın doğruluğu ve kasada müşterinin bekletilmemesi de pos cihazının ve sisteminin doğruluğu ile gerçekleşir.

Terazi, barkod okuyucu ve termal yazıcı gibi özellikleride bulunan pos cihazları ile yerinde tartılıp ürün miktarına göre hesap kesilebilir. Yada stoktan düşme işlemi barkod okutularak çok daha seri bir hale getirilebilir. Yapılacak satışların basit muhasebesi, raporları, stok yönetimi de pos üzerinden sağlanacaktır. Terazi, barkod ve termal yazıcı özelliği olan pos cihazlarına yazarkasa entegrasyonu da yapıldığında mükemmelleşmiş olacaktır. Bu sayede kasada kaçak ihtimalide ortadan kalkar. Bu yapıda bir pos cihazı personelinizin rüyası ve kurtarıcısı olacak işletmenize de değer katacaktır. Hızlı ve doğru çalışan bir sistem ancak kaliteli ve değerli olabilir.

