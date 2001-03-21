Hükümet düğmeye bastı! 1 milyon gence müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işsizlik fonunda biriken parayla 1 milyon 250 bin gence iş imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

Hükümet, 1 milyon 250 bini gençler olmak üzere istihdam yaratmak için tüm imkanları seferber ederken, İşsizlik Fonu'ndaki 104 milyar lira yeni iş kapılarının açılması için en büyük güvence oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Fon'da biriken 104 milyar 244 milyon liranın işsizliğin azaltılması, istihdamın korunması ve artırılması amacıyla kullanıldığını söyledi. Devlet sadece bu yıl 500 bin kişi için işbaşı eğitim, toplum yararına program ve mesleki eğitim kursları için 7.9 milyar lirayı aşkın harcama yapacak. Artı istihdam programı kapsamında 280 bin kişi için de 2.4 milyarlık destek sağlanacak.

İSTİHDAM HAMLESİ

İstihdam seferberliğiyle hem kamuda hem özel sektörde kapılar açılıyor. Türkiye İş Kurumu iki aylık dönemde 208 bin kişiyi işe yerleştirerek rekora imza attı. Geçen yılın 500 bin istihdam açığı da kapatıldı. Bu yıl için kamu özel sektör eliyle 2 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefinin aşılması bekleniyor. Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, geçen yıl 420 bin kişinin aktif iş gücü,173 bin kişinin toplum yararına programlar, 120 bin kişinin mesleki eğitim kurslarından yararlandığını söyledi. Her artı istihdamın maliyeti yüzde 30 ucuzlarken, bu yıl düzenlenecek 4 bin toplum yararına program ailede çalışanı olmayanlar için fırsat kapısı olacak.

102 BİN AÇIK İŞE ELEMAN

Mart ayı itibariyle 102 bin açık iş için de acil eleman aranıyor. Açık işte, hizmet sektörü, inşaat, imalat gibi alanlar başı çekiyor. Girişimcilik eğitimlerine de bu yıl 100 bine yakın gencin katılması hedefleniyor. Geçen yıl uygulanan 3 bin 372 programdan 173 bin kişinin yararlandığını ifade eden Müezzinoğlu, Aralık ayı itibariyle Türkiye'nin işsizlik oranının yüzde 10'un altına ineceğini vurguladı. Müezzinoğlu, "2017'nin hedeflerini de tutturacağız. 2017'deki 1 milyon açığı da kısa sürede kapatacağız" diye konuştu.

VERGİ DESTEĞİ 31 ARALIK'A KADAR

Gelir vergisi stopajı teşviki 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacak. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 Aralık ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacak, 2018 vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacak. Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınacak. Beyanname üzerinden terkin edilecek tutar, teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017'de uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemeyecek.

TEŞVİK MUSLUKLARI AÇILDI

İstihdam seferberliği kapsamında prim teşvikinden yararlanmak için 8 koşul bulunuyor. Öncelikle aylık prim hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi, sigorta primlerinin yasal sürede ödenmesi, sahte sigorta, kayıt dışından ceza alınmaması, başka prim teşviklerinden yararlanılmaması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, özel sektör işvereni olma, İŞKUR'a kayıt, 1 Şubat ile Aralık 2017 arasında işe alınmış olma, işe alınmadan önceki üç aya ilişkin SGK'ya verilen aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı olmama, Aralık 2016'ya kadar SGK'ya verilen aylık prim hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olma şartları aranıyor.

Kaynak: Yeni Asır