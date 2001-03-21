Hükümetten 1 Nisan bombaları

Yabancılara indirimli konut satışı, genel sağlık sigortası, otomatik bireysel emeklilik uygulaması ve trafik sigortasında yeni dönem 1 Nisan itibariyle başlayacak. Sigortasız işçi çalıştıranlar da teşviklerden yararlanabilecek.

Memurlar ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör işletmeleri, 1 Nisan itibariyle otomatik Bireysel emeklilik sistemine dahil olacak ve çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3'ü her ay BES için kesilecek. 1 Nisan'la birlikte, yaklaşık 2.5 milyon memur ile 1.5 milyon özel sektör çalışanının sisteme dahil olması bekleniyor.

GSS'DE PRİM 53 TL'YE İNECEK

Genel sağlık Sigortası'nda sistem 1 Nisan'dan itibaren değişiyor. Genel Sağlık Sigortası primleri 53,32 liraya düşerken; borçlar da yapılandırma ile hem düşecek hem de 12 taksitte ödenebilecek. Gelir testine girmediği için tavan tutardan borcu birikenler, kolayca bundan kurtulacak.

YABANCILAR KDV'SİZ KONUT ALACAK

Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurtdışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek. KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın alanlar, bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.

1 YILLIK TEŞVİK YASAĞI YUMUŞATILIYOR

Daha önce kayıt dışı çalışanlar için işverenlere getirilen 1 yıllık teşvik yasağı yumuşatılıyor. Bundan sonra çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte sadece bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik yasağına maruz kalacak. Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1'ini aşmayan sayıda çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde ise, teşvik yasağı uygulanmayacak. Nisan ayında başlayacak uygulamadan halen teşvik yasağı devam eden işyerleri de yararlanacak.

TRAFİK SİGORTASINA TAVAN FİYAT BELİRLENECEK

Yaklaşık 20 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında, sürücüye yönelik poliçe düzenlenmesi 1 Nisan'da başlıyor. Buna göre, tavan fiyat uygulamasına geçilecek. Hasar kademelerine göre tavan fiyat belirlenecek ve sigortacılar bu fiyatın üzerinde poliçe kesemeyecek.