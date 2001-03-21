Hükümetten esnafa 6 müjde

1- Prim borcu olan sağlıktan yararlanacak

2- Sıfır faizli kredi desteği yaygınlaşacak

3- İş kapısı açana 3 yıl istihdam teşviklerinin tamamı verilecek

4- Esnafın iş koçu olacak. Odalarda İŞKUR hizmet noktaları kurulacak

5- Çırakların eğitim masrafını İŞKUR karşılayacak

6- İşini kuran çırağa kredi kolaylığı sağlanacak



Hükümet, sıfır faizli kredi desteği verdiği, İşsizlik Fonu'ndan yararlanmasını sağladığı ve sicilini temizlediği 2.5 milyon esnafın yüzünü güldürecek 6 önemli adım daha attı. Çalışma Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile esnafın istihdama katkısının artırılması için bir işbirliği protokolü imzaladı. İstihdam seferberliği kapsamında imzalanan protokol ile esnafın istihdam teşviklerinden daha fazla yararlanmasının önü açıldı. Esnafın başta mesleki eğitim kursları olmak üzere işbaşı eğitim programlarından daha fazla yararlanmaları sağlanacak. Kurum, esnafı sunduğu bütün programlar konusunda bilgilendirecek, odalar kapsamında 'İŞKUR Hizmet Noktaları' kurulacak. Esnafa iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri verilecek. Çırakların eğitim masrafını İŞKUR karşılayacak. Çıraklar ustaların yanında işbaşı eğitim programına tabi tutularak, mesleki deneyim kazanmaları sağlanacak. Kendi işini kurmak isteyenlerin KOSGEB kredisi başta olmak üzere finansmana ulaşmalarına yardım edilecek.



SAĞLIK HİZMETİ İMKANI

İş kapısı açan esnaf 3 yıl boyunca istihdam teşviklerinin tamamından yararlanacak. Hükümet indirimli esnaf kredilerini yeniden düzenledi. İndirimli esnaf kredisinden daha önce KOSGEB'den sıfır faizli kredi desteği alan da yararlanabilecek. Yaklaşık 1.6 milyon esnafın sicilinin temizlenmesi, kara listede tek bir ismin kalmaması için de çalışmalar sürüyor. Prim borcu olup da sağlık hizmetinden yararlanamayan tek bir esnaf kalmayacak. Yapılacak düzenleme ile sınırlama olmadan sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlanacak. Böylece Genel Sağlık Sigortası dışında kalmaları önlenecek.



Hazal ATEŞ