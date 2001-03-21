İETT yaz tarifesine geçiyor

Eylül'den bu yana kış tarifesine göre çalışan İETT, 12 Haziran Pazartesi günü yaz tarifesine geçecek.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yolcular, hat-hareket saatlerini"www.iett.istanbul" internet adresi ile akıllı telefonlarda yer alan MOBİETT uygulamasından öğrenebilecek.

İETT, yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat-hareket saatlerindeki yaz uygulamasını pazartesi günü başlatacak.

Söz konusu düzenleme yapılırken okulların kapanmasıyla beraber yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.