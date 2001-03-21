İki Türk bu işi yapıp ayda 32 bin lira kazanacak

Okan Kavlak ve Mustafa Başpınar, ilginç mesleklerden birini yapıyor. 2 arkadaşın işi, civcivlerin cinsiyetini belirleme olan seksörlük. Uluslararası lisans alan Kavlak ile Başpınar, Macaristan’a seksör olarak transfer oldu. Saatte bin-bin 200 civcivin cinsiyetini belirleyecek olan 2 arkadaş, ayda 8’er bin Euro (32 bin TL) maaş alacak.

Seksörlük, Uzakdoğu’da 100 yıldır sürdürülen bir meslek. Türkiye’de tavukçuluk sektöründe çalışanlar dışında pek bilinmiyor. Habertürk Gazetesi’nden Öznur Karslı'nın haberine göre Ankara Kalecikli 31 yaşındaki Okan Kavlak, seksörlük mesleğini Türkiye’ye tanıtan isimlerin başında geliyor. Bankacılık mezunu Kavlak, seksörlük mesleğini ilk olarak doğup büyüdüğü Ankara Kalecik’te faaliyet gösteren damızlık şirketimde çalışan 6 Koreli seksörle tanıdı. 10 yıl önce Türkçe öğrenip Kalecik’e yerleşen Koreli seksörler, bir süre sonra bu işi ilçede yaşayan Türklere de öğretti.

60 ADAY ARASINDA SEÇİLDİLER

Ardından ilçede başarılı seksör adayları arayışına girildi. Şirket, belediye aracılığıyla “Yetiştirilmek üzere seksör adayı arıyoruz” ilanı verdi. O ilana kadar garsonluktan pazarcılığa, otobüs şoförlüğünden sözleşmeli öğretmenliğe kadar pek çok iş yapan Okan Kavlak, 60 adayın arasından seçilen 4 seksörden biri oldu. Kavlak bu zamana kadar Türkiye, İsrail, Hollanda, Belarus ve Rusya’da seksörlük yaptı. Şimdi ise meslektaşı ve arkadaşı Mustafa Beşpınar ile Macaristan yolunda...

‘2 YILDA BU NOKTAYA GELDİK

Mesleklerinin hata kabul etmediğini söyleyen Okan Kavlak, “Başarılı bir seksörün bütün ırklara hâkim olması gerekiyor. 2 yılda aldığımız eğitimlerle bu noktaya geldik” diyor. Yakın arkadaşı Mustafa’yla Macaristan’da dünyanın en tanınmış seksör şirketiyle yeni bir sözleşme imzaladıklarını söyleyen Kavlak. “Haftanın 5 günü, 07.00-15.00 arasında çalışacağız. Ayda 8 bin Euro kazanacağız. 100 civcivde 1 hata yapma hakkımız var. Çünkü müşteri tavuk olacak civcive daha fazla para ödüyor. Dolayısıyla yaptığımız bir hata müşterinin zarar etmesine, şirketin de güvenilirliğine gölge düşürür” dedi.



"İÇ ÇAMAŞIRIMIZA KADAR DEZENFEKTE EDİLİYORUZ"

İşlerini yaparken aralarında konuşmak ya da müzik dinlemenin işin doğasına aykırı olduğunu söyleyen Kavlak, şöyle devam etti: “İşimizi üst düzey bir dikkatle yapıyoruz. En az 100 watt’lık enerji kaynağı altında ve karanlık bir odada çalışıyoruz. Bir oturuşta 2 saat yerimizden kalkmıyoruz. Moralimiz bozuksa o gün sandalyeye oturmuyoruz. Her gün iç çamaşırımıza kadar dezenfekte ediliyoruz. İş alanına galoşlu terlikle giriyoruz. Tavuk sektöründeki ‘Salmonella’ hastalığıyla ilgili her hafta idrar tahlili veriyoruz.”



İki yıl öncesine kadar ayda 10-12 bin lira kazanan Kavlak, yakın arkadaşı Mustafa Başpınar’la birlikte haziran ayından itibaren Macaristan’da, yalnızca civcivlerin cinsiyetinin ayırt edildiği fabrikada işe başlayacak.