İstanbullu'lara müjde

19.3.2017 - 00:57

Özel olarak panoramik şekilde tasarlanan yeni gemilerle Beşiktaş-Üsküdar arası ulaşım 3,5 dakikaya inecek.

Özel olarak panoramik şekilde tasarlanan yeni gemilerle Beşiktaş-Üsküdar arası ulaşım 3,5 dakikaya inecek.

Dentur Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Morgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinin kayıklarla yaklaşık 150 yıl önce Üsküdar-Beşiktaş arasında deniz yoluyla yolcu taşımacılığına başladığını söyledi.

Yılların verdiği tecrübeyle modern şekilde İstanbullulara bugün de hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Morgül, işletme maliyetlerini düşürmek ve gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak için 14 gemilik yeni bir planlama yaptıklarını ifade etti.

İlk gemilerinin sefere hazır olduğunu, son evrak işlemlerinden sonra hizmete önümüzdeki günlerde başlayacağını aktaran Morgül, "6 ay içerisinde de yapımı devam eden diğer 3 gemi hizmete başlayacak. 4 yıl içinde bunların hepsini hizmete almayı planlıyoruz." dedi.

İLK GEMİNİN İSMİ KANUNİ

Morgül, Kanuni Sultan Süleyman'ın 1565'te Üsküdar kadısına gönderdiği talimatla İstanbul'da ilk deniz yolcu taşımacılığının başlamasından dolayı ilk gemiye "Kanuni" ismini verdiklerini söyledi.

ÜSKÜDAR-BEŞİKTAŞ ARASI YOLCULUK 3,5 DAKİKA

Yeni nesil gemilerin, diğerlerine göre yüzde 40 daha hızla, manevra yapmadan direk iskeleye yanaşabildiğini, bunun da ciddi bir zaman tasarrufu sağladığını aktaran Morgül, "Şimdi inme ve binme süreleriyle ciddi bir zaman kazanıyoruz. Bu yeni nesil gemilerle Üsküdar-Beşiktaş arası yolculuk 3,5 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

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