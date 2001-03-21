İşte 2016 büyüme rakamları

31.3.2017 - 10:24

TÜİK 2016 büyüme rakamlarını açıkladı. Büyüme rakamları 2016 yılında yüzde 2.9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2016'nın son çeyreğinde yüzde 3.5, 2016'nın tamamında yüzde 2.9 büyüdü.

2016 büyüme rakamları açıklandı

BEKLENTİLER YÜZDE 2.2 YÖNÜNDEYDİ

Yılın üçüncü çeyreğinde daralma kaydeden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) dördüncü çeyrekte iç talep ve kamu yatırımlarının etkisiyle yüzde 2.3 büyümesi beklenirken, 2016'da büyümenin yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyordu.

GSYH başta darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler ile üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 daralmıştı.

Reuters'ın 21 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, dördüncü çeyrek beklentileri yüzde 1.5-4.1; 2016 sonu için büyüme beklentileri ise yüzde 2-2.8 aralığında yer alıyor. Revize edilmeden önce Orta Vadeli Program'da (OVP) 2016 için yüzde 4.5 büyüme öngörülmüş, revize OVP'de ise yüzde 3.2'ye indirilmişti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2016'da büyümenin yüzde 3'e yakın olacağını söylemişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 13 Mart'ta yaptığı bir açıklamada büyümede 2016 son çeyrekte yüzde 2.5, belki biraz daha üzerinde büyüme beklediklerini; 2016 genelinde ise büyümenin yüzde 2.5 civarında oluşacağını beklediklerini söylemişti.

DOLARA NASIL YANSIDI?

Dolar büyüme rakamları açıklanmadan önce 3.64 seviyesinde seyrediyordu, euro ise 3.89 seviyesindeydi. Dolar 3.64'ün altına gevşerken, euroda bir değişiklik yaşanmadı.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret