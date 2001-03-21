İşte emekliye yeni maaş formülü

Emekli maaşlarını hesaplama sisteminin değişmesiyle hem eski emeklilerin maaşı artacak hem de yeni emekliler daha yüksek ücret alacak. Alacağınız emekli maaşını artırmak da sizin elinizde. İşte daha çok kazandıracak yöntemler...

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan günü geldiğinde alacağı maaşı merak ediyor. Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor. Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için üç ayrı hesaplama yapılıyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanların emekli maaşı hesaplanırken önce 2000 öncesi prim günleri ve prime esas kazançları alınıyor. Daha sonra 2000 ile 2008'in 10'uncu ayı arasındaki günler ve primler için bir hesaplama daha yapılıyor. Ardından bu kez 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Bu hesaplamalarda 2000 öncesinde aylık bağlama oranı daha yüksek iken bu tarihten sonra biraz daha düşüyor. En düşük oran ise 2008 sonrasında uygulanıyor.

2000 ÖNCESİ DAHA ŞANSLI

Bu üç hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı ortaya çıkarılıyor. Yukarıdaki hesaba göre 2000 öncesinde daha çok prim ödeyenlerin maaşları diğerlerine göre daha yüksek çıkıyor. Oysa bu hesaplama tek bir aylık bağlama oranı üzerinden yapıldığında hem 'intibak' gibi talepler ortadan kalkacak hem de emekli maaşları arasındaki makas daralacak. Mevcut uygulamaya göre emekli maaşınızı çalışırken artırmak için de bazı yöntemler var.

ÜCRET NASIL ARTIRILIR?

-Emekli aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirliyor. Planlamaya erken başlamakta fayda var.

-Maaşı belirleyen en önemli etken aldığınız brüt ücret. Hem yaş bekleyenler hem de prim dolduranlar gerçek ücretlerinin bordroya yansımasını sağlamalı.

- Eğer borçlanma yapıyor ya da isteğe bağlı ödüyorsanız ödeyebildiğiniz kadar yüksek miktarlarda ödemeniz maaşınızı artıracaktır.

-Hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu iseniz Bağ-Kur primi ödemeyi de talep edin. Böylece iki farklı ödeme sizin prime esas kazancınızı dolayısıyla emekli maaşınızı artıracaktır.

- Brüt maaşın 3 binden fazla olması maaşı yıllık 70-80 lira artırır.

- Bağ-Kur'dan prim ödemişseniz ve 01.05.2008 öncesinde sigortalı olmuşsanız son 3.5 yıl SSK (4A) ile çalışmanız emekliliğiniz bu kurum şartlarından olur ve maaşınız artar. 2008 sonrası sigortalı olanların hangi kurumda primi fazlaysa emekliliği ona göre oluyor.

- Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.

- Emekli olurken doldurduğunuz formda eş çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece aylık bağlama oranınız yükselir ve maaşınız artar.