İşte ilk üç ayın büyüme oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre bu yılın ilk üç ayında Türkiye ekonomisi yüzde 5.00 büyüdü. Sanayi sektörü yüzde 5,3 büyürken, inşaat sektöründeki büyüme oranı yüzde 3,7 seviyesinde oldu. Geçen yılın aynı döneminde büyüme oranı yüzde 4.5 iken 2016 genelinde büyüme yüzde 2.9 olarak gerçekleşmişti. Kritik büyüme verisi öncesi 3.5320 seviyesinde işlem gören dolar fiyatları, veri açıklandıktan sonra 3.5250 seviyesine kadar geriledi.
HANEHALKLARININ NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 5,1 ARTTI
Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 arttı.
MAL VE HİZMET İHRACATI yüzde 10,6 ARTARKEN İTHALAT yüzde 0,8 ARTTI
Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6, ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 11,6 ARTTI
İşgücü ödemeleri, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 20,2 arttı.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 39,7 oldu
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 41 iken bu oran 2017 yılının birinci çeyreğinde yüzde 39,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5'ten yüzde 41,3'e yükseldi.