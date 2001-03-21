Kayyumlar FETO'nun Naksan şirketini ayağa kaldırdı

Naksan'daki krize TMSF 'dur' dedi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Naksan Holding, toparlanma sürecine girdi.

GAZİANTEP - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Naksan Holding'te üretim yeniden başladı, banka borçları ötelendi, işçi alacakları da ödendi.

Naksan Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik ambalajın yanı sıra enerji, tekstil, teknoloji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren ve büyük mali krizin içinde olan Naksan Holding'e ait 51 şirketin kanun hükmünde kararname (KHK) uyarınca TMSF'ye devredildiğini anımsattı.

Bu şirketler arasında en aktif, üretim yapan ve katma değeri yüksek olanlarının Naksan Plastik, Adularya Enerji ve Royal Halı olduğunu belirten Birlik, göreve geldiklerinde grubun amiral gemisi niteliğindeki Naksan Plastik'te üretimlerin durmuş olduğunu, tesiste ham madde bile bulunmadığını, haziran ve temmuz maaşlarının ödenmediğini anlattı. Birlik, ciddi bir finansal krizin içerisinde olan holdingin, bankalara 4 milyar liranın üzerinde, piyasaya ise yaklaşık 300-400 milyon lira borcu bulunduğuna dikkati çekti.

Holdingdeki kötü gidişin 2015 yılında başladığını, kendilerinin göreve geldiği dönemde ise tıkanma noktasına geldiğini vurgulayan Birlik, şunları kaydetti:

"Geldiğimizin ertesi günü bir banka buraya haciz getirdi. Makineler, araçlar haczedildi. Yani TMSF bu işe el atmamış olsaydı makinelerin çoğu haczedilmiş, kaldırılmış, yediemine teslim edilmiş olurdu. Çıkan KHK gereğince haczedilmezlik kararı çıktı. TMSF banka borçlarını öteledi. Bankalarla görüşmeler yapıldı. Burası kısmen rahatlamış oldu. Şu anda banka borçlarımızın tamamı 2018 başına ötelendi. İşletme sermayesi yoktu. Yani burada ham madde alacak kuruş para yoktu. TMSF'nin gayretiyle bankalarla görüşmeler yapıldı, gayrimenkullerden ipotekler verildi, krediler alındı. Netice itibarıyla burası bir ticari işletme. Devletin buraya bir sermaye aktarması söz konusu değil. İşçi alacakları ödendi. Üretim de başladı."

"Müşterilerin tamamı kaybedilmişti"

Naksan Plastik'in günlük 500-600 ton üretim kapasitesine sahip bir tesis olduğuna işaret eden Mahmut Birlik, şu anda yüzde 50 seviyesinde olan üretimi yüzde 70-80'lere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Birlik, fabrikada üretilen malın yüzde 30'unun ihracata gittiğine değinerek, "Temmuz ayında üretim durunca, üretimin başlaması ekim ayını buldu. Bu arada müşterilerin tamamı yeni üreticiler bulmuştu. Bulmak zorundalar zaten. O arada müşterilerimizin tamamını kaybettik. Üretime başlayınca daha önce çalıştığımız müşterilerle tekrar görüştük, onlara satış yapmaya başladık. Tabii ki önceki dönemlerdeki satışları yakalamamız hemen mümkün olmuyor. Şu anda müşterilerimizle ilgili sıkıntımız yok. Amerika, Avrupa'nın tamamı, Afrika ve Ortadoğu, İsrail, Rusya, Ukrayna ve hatta Trinidat Tobago'ya kadar ihracat yapıyoruz. Daha önce 70 olan dış satım yapılan ülke sayısı şu an 35. Önümüzdeki dönemlerde bu artarak devam edecek diye umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Grubun yaklaşık 4 bin çalışanı olduğuna değinen Birlik, politika olarak hiç kimseyi işten çıkarmadıklarını hatta önceden işten ayrılanların kıdem tazminatlarını ödemek için planlama yaptıklarına işaret ederek, "Kimseyi mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Birinci hedefimiz işçiyi mağdur etmemek. İkincisi buraya para vermiş insanları mağdur etmemek. En son da bankaların kredi borçlarının ödenmesi var." dedi.

"Adularya, dipsiz kuyu"

Birlik, holdinge bağlı Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'nin ticari anlamda holdingin dipsiz kuyusu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buradan yüksek miktarda paralar gitmiş. Termik santral kurulmuş. Bitmiş vaziyette. Kömür ocağı var, kömür çıkarılıyor ama termik santral çalışmıyor çünkü çıkarılan kömür yakmaya uygun değil. Kimyasal değerler uymamış. Orası Çek Cumhuriyeti'nin Eximbankından alınan bir krediyle yapılmış. Holdingden de oraya milyar liranın üzerinde paralar gitmiş. Hem buradan desteklenmiş hem de kredi kullanılmış. Çek bankasına 450 milyon avronun üzerinde bir kredi borcumuz var oradan dolayı. Onun da vadesi geldi. Şu anda kömür ocağı çalışıyor. Oradan kömür üretiyoruz. TKİ'den de aldığımız izinle de onu satıyoruz."

Çalışanlar mutlu

Naksan Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Mahmut Birlik, şirket çalışanlarının genel olarak mutlu olduğuna değindi.

İşçilerin kendilerini gördüğünde sürekli iyi dileklerini ilettiğini ifade eden Birlik, "Allah sizden razı olsun diyorlar. Yani dışarıdan görüldüğü gibi toz pembe bir tablo yoktu Naksan'da. Bugün itibarıyla sorunlarından arınmış, yol yürüyen, çalışan, üretim yapan bir yere dönüştü burası. Bizi Boydak ile karşılaştırıyorlar. Boydak'ın durumu çok çok iyi. TMSF el koyduğunda kasasında 500 milyonun üzerinde nakit parası olan bir yerdi ve tıkır tıkır üretim yapıyordu. Burası küçük sermayelerle üretim yapabilecek bir yer de değil. Burayı hiçbir şahıs kendi şahsi gayretiyle ayağa kaldıramazdı. Mümkün değildi. Makinelerin tamamı ipotekli, leasingli, gayri menkuller ipotekli. Borçlu olmayan hiçbir şey yok. Buranın mucizesi TMSF oldu. bize bir emanet verildi bu emaneti layıkıyla yerine getirmek istiyoruz başka gayemiz yok." şeklinde konuştu.