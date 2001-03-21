Koç ve Sabancı'dan aynı anda büyük hisse satışı

26.5.2017 - 15:13

SABAH Ekonomi yazarı Dilek Güngör dün Koç ve Sabancı Ailelerinin beklenmedik bir şekilde büyük oranda hisse satışları ile ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu

Türkiye'nin iki büyük ailesinin tesadüfen (!) aynı güne denk gelen 600 milyon dolarlık satışı dün epeyce konuşuldu. Bu satışlar toplam içinde büyük bir paya sahip olmasa da hem zamanlaması hem de hisselerin ucuza elden çıkarılması 'ederi budur' anlamına geldiği için düşündürücü.

Benim de eminim kamuoyunun da merak ettiği birkaç konu var. Borsada şirket sahiplerinin istedikleri zaman hisse alıp satmaları yasak değil. Satışı yapanlar parayı nereye harcayacaklarını da kimseye söylemeyebilir.

Ama kanaatimce bu eş zamanlı satışta yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması için bazı soruların cevaplanması gerekiyor.

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