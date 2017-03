Kurumsal vinç dediğimizde ilk aklımıza gelen profesyonel hizmettir. Bunu hakkıyla başaran firmaların başında gelen Can Lojistik Vinçtir. Vinç firması olarak Eskişehir’de uzun yıllardır hizmet veren ve bu anlamda başarıdan başarıya koşan ve her gün verdiği hizmetlerden ötürü övgüyü hak eden şirket,Eskişehir vinç firmalarıarasında fark yaratmış ve diğer şirketler fark atmayı bilmiştir. Uzman kadrosu ve profesyonel ekibiyle siz değerli müşterilerinin işlerinin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmektedir. Disiplinli, hızlı ve iş ahlakına sahip kişilerle yürütülmektedir. Bu anlamda alanında büyüyen, her gün genişleyen hizmet ağıyla, yeni araç ve vinç filosuyla sizlere hizmet etmektedir. Vinç firmalarının fiyat listesinin altında fiyat verilmektedir.

Liderlik Anlayışı

Alanında Eskişehir tek adres olan şirketimizin ilk ilkesi müşteri memnuniyeti ve müşteri menfaatleri doğrultusunda çalışma ilkesidir. Bu ilkeye uymayacak personelimiz asla yoktur. Kurumsal bir vinç firması olan şirketin bu konuda kaygıları asla bulunmamaktadır. Eskişehir vinç denildiğinde ilk akla gelen şirketin toprak ve kaya taşınmasında yardımcı olacak kablolu vinciyle, dağlık ve engebeli arazilerde kolayca hizmet sunmaktadır. Verdiği hizmet anımsanmayacak kadar güçlü bir yapıdadır. Kaza yapan, arızalı büyük araçların bir yerden bir yere taşınması konusunda oldukça etkili vinçlerden bir tanesi de Macuna vincidir. Özel donanımı sayesinde yolda sizleri bırakmayan bir tasarıma sahiptir. İnşaat sektöründe ağır eşyaların taşınmasında etkili bir çözüm olan vinçler çeşitlilik göstermektedir.

Tecrübeli kadro yapısıyla, lider olma yolunda ilerlemiş olan şirketEskişehir vinç kiralama ile kendine oldukça güvenen ve bu hizmeti değerinin altında sizlere sunma becerisi gösteren firma alanında sürekli kendini yenilemektedir. Yenilirken siz değerli müşterilerimizin istek ve görüşleri doğrultusunda kendini sürekli değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu uğurda amacından asla sapmayan ve sürekli güncellenen http://www.eskisehirvinc26.com sitesi ile sizlere hizmet vermeyi her zaman ilke edinir. Taşımacılık anlamında her türlü bilgi ve birikime sahip olan çalışanları iş ahlakına ve iş prensiplerine bağlı kalarak sorunsuz taşımacılığın haklı gururu size yaşatmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır. Her zaman ve her daim işinin başında olan ekibiyle size bir tuş kadar uzaklıktadır.