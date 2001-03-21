Markafoni faliyetlerine son verdi

Dün akşam şirketin bağlı olduğu ana grup Naspers tarafından aktarılan bilgi, bugün kamuoyuna duyuruldu.

30 HAZİRAN SON TARİH!

Sitenin ana sayfadasındaki mesajda ise kapanma tarihi olarak 30 Haziran verildi. Bu tarihe kadar olan sevkiyatlar devam edecek ve standart işleyiş devam edecek.

Bir süredir üreticilerle sorunlar yaşadığı bilinen ve satılacağı yönünde dedikodular yapılan şirket, kamuoyunu aşağıdaki mesajla bilgilendirdi ve sorular için web sitesine ve çağrı merkezine yönlendirdi.

10. YILINI GÖREMEDİ

2008 yılında kurulan Markafoni, , giyim, aksesuar, kozmetik, ayakkabı, çanta ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok kategoride Türkiye’nin ve dünyanın en ünlü markalarını yüzde 90’a varan özel indirimlerle üyelerine sunuyordu.

Markafoni, 2014 yılında Naspers Grubu'nun sahibi olduğu Güney Afrikalı MIH Allegro BV bünyesine dahil oldu. Şirket hâlen, 129 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarını bünyesinde bulunduran Naspers Grubu’nun çatısı altında yer alıyor.