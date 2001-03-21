Memur zam kesinleşti...

5.6.2017 - 11:10

Memurlar yılın ikinci zammını alacaklar. Bu rakam enflasyon farkı ile belirlenecek. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk 5 ayı için yüzde 3.17 enflasyon farkı oluştu

Memurlara enflasyon farkı müjdesi. 2017 yılı, enflasyon oranının memur maaş zam oranını geçtiği bir yıl olacak. İlk 5 ayda enflasyon yüzde 6,15 oldu. Memurlar 2017'de ilk çeyrek için yüzde 3 zam almıştı. Bu durumda ilk 5 ayda oluşan enflasyona göre memurların yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.

SÖZLEŞMEYE GÖRE...

Toplu sözleşmeye göre, 2017 yılında öngörülen zam oranı ise 3+4'tür.

Buna karşın 2017 yılının ilk 5 ayında oluşan enflasyon oranı yüzde 6,15'dir. Yani 3 puanlık memur maaş zam oranı enflasyon karşısında erimiştir. Bu durumda memur için yüzde 3,17 enflasyon zammı oluştu.

MALİYE BAKANI YÜZDE 8 DEMİŞTİ

Diğer taraftan, Maliye Bakanı Naci Ağbal 2017 için yüzde 8'lik bir enflasyon öngördüklerini açıklamıştı

MEMUR ENFLASYON FARKI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Toplu sözleşme hükmü gereğince, enflasyon zammı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2017 Haziran ila 2016 Aralık endeksi arasındaki fark yüzde 3'ü aşarsa, 2017 Aralık ve 2017 Haziran endeksi arasındaki fark yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon zammı oluşuyor

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