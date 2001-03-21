Milyonlarca çalışanı ilgilendiren Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

29.5.2017 - 12:08

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı saat 11.15'te başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesi de Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Toplantıda, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesinin Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıklamıştı. Kıdem tazminatı konusu da diğer bir başlık olarak masada olacak.

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