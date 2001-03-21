Moody'sTürkiye'nin not görünümünü 'Negatif'e çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin not görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Türkiye'nin "Ba1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu bildirildi. Karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin kurumsal gücündeki aşınmanın sürmesi, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış hesaplara yönelik artan baskı ile bunların sonucunda artan kredi şoku riski" gösterildi. Açıklamada, jeopolitik ve iç siyasetten kaynaklanan siyasi risklerin azalması ve kurumsal çevrenin güçlenmesinin Türkiye'nin kredi notunu olumlu etkileyebileceği vurgulandı.