Motorine indirim geliyor!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası motorine 10 Haziran`dan itibaren 8 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorine 10 Haziran'dan itibaren 8 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklaması şu şekilde:

"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim beklenmektedir.

Benzinin pompa satış fiyatında ise 9 Haziran 2017 tarihinde bir değişiklik beklenmemektedir."