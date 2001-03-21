Motorine indirim geliyor!

Motorine indirim geliyor!
9.6.2017 - 10:28

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası motorine 10 Haziran`dan itibaren 8 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorine 10 Haziran'dan itibaren 8 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in açıklaması şu şekilde:

"Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim beklenmektedir.

Benzinin pompa satış fiyatında ise 9 Haziran 2017 tarihinde bir değişiklik beklenmemektedir."

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