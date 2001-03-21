ÖN ÖDEMELİ SANAL KART PAYKASA KART

İnternet üzerinden alışveriş yapan birçok kişinin en fazla tercih ettiği ödeme şekli banka kredi kartları olmaktadır. Bu kartlar ile yapılan işlemlerin çok sık ve devamlı olması önemli bir tehlikeliyi de ortaya çıkarmaktadır. Özellikle kredi kartlarını hedef alan dolandırıcıların bu alanda yaptıkları suçlar bilinmektedir. Sanal suçlar olarak ifade edilen kredi kartı dolandırıcılıkları hem maddi hem de manevi anlamda büyük zararlara neden olmaktadır. Bu açıdan öne çıkan sanal kartların çok daha iyi bir tercih olacağı bilinmelidir. Hem güvenlik hem de kolaylık açısından kullanılabilecek olan bu kartlar pratik bir işleyişine sahiptir. Farklı internet sitelerinde temin edilen Paykasa fiyatları farklılıklar göstermektedir. Ancak alım sırasında da dikkatli olunması tavsiye edilmektedir. Çünkü çok daha makul fiyatlarda olabilmesi halinde temkinli olunmalıdır.

Güvenilir ve kaliteli olmayan sitelerden Paykasa başta olmak üzere hiçbir ön ödemeli kart alımı da yapılmamalıdır. Çünkü sanal olmalarından dolayı kullanım dışı şifre verilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda ise hiçbir sitede şifrenin geçerliliği olmayacaktır. 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro gibi tutarların bulunduğu Paykasa ve otopay fiyatları değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak kart fiyatı dışında herhangi bir şekilde ek ücrette olmamaktadır. Kredi kartları ile kıyaslandığında bu durumda farklıdır. Ayrıca kartın içinde bulunan kartın kullanımı da istenilen şekilde olabilmektedir. 16 haneli şifre ile uygun internet sitelerinden alışverişler yapılabilir. Bunun dışında hiçbir kişisel veriye de ihtiyaç olmadan kısa bir sürede işlem sona ermektedir.

Tutarın bitirilmesi halinde ise otomatik iptal sistemi devreye girmektedir. Kartın tekrar kullanılması ise mümkün değildir. Ancak istenmesi halinde farklı bir Paykasa kart alımı gerçekleştirilebilir. Döviz kuruna göre Paykasa fiyatları değişebilmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra kartın içindeki tutarın nakit olarak da hesaba aktarılması için bozdurma işlemi yapılabilir. Güncel fiyat listesi için https://www.paykasakartsatinal.gen.tr/ ziyaret edebilirsiniz.