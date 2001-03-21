Petrol Ofisi resmen el değiştirdi

29.5.2017 - 23:50

Rekabet Kurulu, OMV Petrol Ofisi Holding AŞ'nin paylarının tamamının Hollandalı VIP Turkey Enerji AŞ tarafından devralınmasına onay çıktı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, OMV Aktiengesellschaft tarafından doğrudan kontrol edilen OMV Petrol Ofisi Holding AŞ'nin paylarının tamamının Vitol Investment Partnership Limited tarafından dolaylı kontrol edilen VIP Turkey Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya (5.3 milyar TL) Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklanmıştı

OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar euroya satma kararı aldı. OMV'nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar euro olacak.

1.709 İSTASYON VAR

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu var. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metraeküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposuna sahip.

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