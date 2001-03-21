Petrol Ofisi satılıyor

Avustur enerji şirketi OMV'nin sahibi olduğu Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışı ile ilgili Rekabet Kurumu'na da başvuru yapıldı. Kurum'un onayı sonrası hisse devir işlemleri tamamlanacak. Mart ayı başında duyurulan satışın bedeli ise 1 milyar 368 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde konu ile ilgili yer alan bilgilendirmede şöyle denildi: "Bildirime konu işlem, OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların %100’ünün VIP Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkindir."

Bu arada VIP Turkey şirketinin 3 Mart günü kurulduğu anlaşıldı.

BİN 709 İSTASYONU VAR

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10.68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposunu da elinde bulunduruyor.