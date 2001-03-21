Poşetten iflas çıkacak

Gelecek yıl itibariyle alışveriş noktalarında naylon poşetlerin ücretli dağıtılacak olması, ambalaj sanayicilerini harekete geçirdi. Bazı firmalar biyobozunur poşet üretimine yöneldi. Sürece adapte olmanın kolay olmayacağı, istihdamda düşüş ve iflaslar yaşanabileceği kaydediliyor.

Naylon poşet üreten ambalaj sanayicileri, marketlerde ücretsiz dağıtıma gelen yasak sonrası gelecek yıl için yol haritalarını hazırlıyor. Dünya gazetesinden Sercan Akıncı'nın haberine göre, naylon poşetlerin alışveriş noktalarında dağıtımın paralı hale gelecek olması nedeniyle, kullanımda azalmaların olması bekleniyor. Bu da üreticilerin ya kapasite kullanımlarına doğrudan etki yapacak ya da yeni ürün üretimlerine yönelmesine yol açacak. Sektör temsilcileri, sürece hızlı adapte olamayacak firmaların kapasite kullanımlarının ve istihdamının azalmasını beklerken, “Firmaların finans yapısına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Yeni süreç iflaslara yol açabilir” uyarısını yapıyorlar. Mevcut ürünleri üretmeye devam edecek firmaların ise ihracat kanallarına yönelmesi bekleniyor. İç pazarda ise gelecek dönemde biyobozunur poşet ve 10 gramlık naylon poşetlerin yoğunlaşması bekleniyor.

TEK BİR MARKET 1 AYDA 10 TON POŞET ÜRETİRKEN

Türkiye’de bir marketin aylık ortalama poşet tüketimi 10 ton civarında. Ölçülebilir verilere göre Türkiye’de yaklaşık 25 bin market var. Buradan yola çıkıldığında aylık naylon poşet tüketiminin en az 250 bin ton civarında olduğu söylenebilir.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, 1 Ocak 2018 itibariyle naylon poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilecek olmasını yorumladı. Öncelikle plastik torbaların diğer ambalaj türlerinden daha çevreci ve ekonomik olduğunu anlatan Eroğlu, plastik sonsuz kez geri dönüşümünün sağlanabildiğine dikkat çekti. Naylon ambalajı tüketiciye parayla vermek yerine, bu ambalajı tüketicilerden para karşılığı toplanmasının daha iyi olabileceğini belirten Eroğlu, bu şekilde geri dönüşümün sağlanacağını ve yüzde 85’i ithal edilen hammaddenin iç pazardan karşılanabileceğini vurguladı.

‘Plastik yasaklandı’ haberlerine tepki gösteren Eroğlu, bunun bir yasaklama değil, ücret karşılığında satılarak, kullanımının azaltılmasına dönük bir düzenleme olduğuna dikkat çekti. Bu tip haberlerin sanayiciyi psikolojik olarak da etkilediğini ifade eden Eroğlu, “Bundan sonra daha kaliteli poşet kullanımı olacak. 1 gramlık yerine 10 gramlık poşetler olacak. Plastik sektörü inovasyona açık. Şimdi biyobozunur poşetlere talep artacak. Mevcut makine pakuruyla bunlar yapılabilir ama adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşayacak firmalar da olabilir. Firmaların finans yapısına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz zaten. Kapasite kullanımları düşebilir, istihdam azalabilir. Bunlara bağlı olarak da iflaslar yaşanabilir” dedi. Eroğlu, firmaların ihracat kanallarına daha fazla yöneleceğini de belirtti.

TÜKETİCİYE İYİ ANLATILMAZSA İNFİAL ÇIKABİLİR

Biyobozunur plastiğin hammaddesinin de ithal edildiğini dile getiren Eroğlu, bunun Türkiye’de üretilmesi için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. TÜBİTAK’ın bu konuda bir çalışması olduğunu açıklayan Eroğlu, PAGEV ve TOBB’un da bu çalışmayı desteklediğini belirtti.

Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜ- DAM) Başkanı Vedat Kılıç ise yönetmeliği olumlu bulduğunu açıkladı. Kararın atığın oluşumunu kaynağında önleyeceğini savunan Kılıç, poşetlerin ücretsiz verilmesinin kaynak israfına ve atık oluşumuna yol açtığını ileri sürdü. Dünyada bunun zaten uygulanan bir sistem olduğunu hatırlatan Kılıç, “Buna karşılık tüketicilerde infial olmaması adına konunun iyi anlatılması lazım. Kamu spotlarıyla, bu poşetlerin doğayı kirletmesine dikkat çekilmeli. Yoksa tüketiciler ‘yıllardır bedava olan poşetten şimdi neden para alınıyor’ diyerek tepki gösterebilirler” diye konuştu.